खेत में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, सर्पदंश से मौत की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

पीलीभीत। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूला में एक युवक का शव खेत के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। शुरुआती जांच में मौत की वजह सर्पदंश मानी जा रही है।
गांव रसूला निवासी जयवीर गंगवार का 22 वर्षीय बेटा राजीव कुमार शनिवार दोपहर को खेत जाने के लिए बाइक से घर से निकला था। शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने फोन मिलाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। देर रात पिता खेत पर पहुंचे तो पास ही बने यूकेलिप्टस के बाग में बेटे का शव देखकर उनके होश उड़ गए। राजीव की बाइक थोड़ी दूरी पर खड़ी मिली।
शव पर किसी तरह की चोट नहीं थी, लेकिन पैरों में सुई चुभने जैसे निशान थे। यही वजह है कि उसकी मौत को सर्पदंश से जोड़कर देखा जा रहा है। सूचना मिलते ही कोतवाल संजीव शुक्ला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
मौत की खबर लगते ही घर में मातम पसर गया। पिता जयवीर गंगवार, मां विमला देवी, भाई निखिल और बहनें कल्पना व सुमन का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव वालों के मुताबिक मृतक का किसी से कोई विवाद नहीं था। कोतवाल संजीव शुक्ला ने बताया कि मामला प्रथम दृष्टया सर्पदंश का लग रहा है, मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आएगी।