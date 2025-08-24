खेत में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव, सर्पदंश से मौत की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

गांव रसूला निवासी जयवीर गंगवार का 22 वर्षीय बेटा राजीव कुमार शनिवार दोपहर को खेत जाने के लिए बाइक से घर से निकला था। शाम तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने फोन मिलाया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। देर रात पिता खेत पर पहुंचे तो पास ही बने यूकेलिप्टस के बाग में बेटे का शव देखकर उनके होश उड़ गए। राजीव की बाइक थोड़ी दूरी पर खड़ी मिली।