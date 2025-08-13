स्कूलों से लेकर सड़कों तक छाया तिरंगे का जोश, गांधी उद्यान से शहीद स्तंभ तक गूंजे नारे, डीएम ने दिखाई हरी झंडी

रैली के दौरान जिलाधिकारी ने कहा हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि देश की एकता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। कार्यक्रम में लगाए गए तिरंगा सेल्फी प्वाइंट पर जिलाधिकारी ने खुद तिरंगा लेकर फोटो खिंचवाई और लोगों को भी सोशल मीडिया पर अपनी तिरंगा सेल्फी पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया।