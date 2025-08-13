स्कूलों से लेकर सड़कों तक छाया तिरंगे का जोश, गांधी उद्यान से शहीद स्तंभ तक गूंजे नारे, डीएम ने दिखाई हरी झंडी

बरेली। आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के तहत बुधवार को बरेली में देशभक्ति का माहौल चरम पर रहा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से निकाली गई विशाल तिरंगा रैली का आगाज गांधी उद्यान से हुआ, जिसे जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
देशभक्ति के नारों से गूंजती रैली गांधी उद्यान से निकलकर जिला जज आवास, सर्किट हाउस रोड और सर्किट हाउस चौराहा होते हुए आयुक्त कार्यालय स्थित शहीद स्तंभ पर जाकर खत्म हुई। रास्तेभर स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, स्काउट-गाइड और शहरवासी तिरंगे के साथ जोश में नजर आए।
रैली के दौरान जिलाधिकारी ने कहा हर घर तिरंगा सिर्फ एक अभियान नहीं, बल्कि देश की एकता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। कार्यक्रम में लगाए गए तिरंगा सेल्फी प्वाइंट पर जिलाधिकारी ने खुद तिरंगा लेकर फोटो खिंचवाई और लोगों को भी सोशल मीडिया पर अपनी तिरंगा सेल्फी पोस्ट करने के लिए प्रेरित किया।
इस रैली में मनोहर भूषण, श्री गुलाब राय, श्री सूरजभान, केडीईएम, कांति कपूर गर्ल्स, सूरजमुखी, श्री गुरु गोविंद सिंह, लायन्स रोहिला, राजकीय इंटर कॉलेज, रामभरोसे लाल, बिशप मंडल, स्त्री सुधार, द्रोपदी कन्या, डीएवी, गांधी उमावि, कुसुम कुमारी कन्या, शांति अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर, मौलाना आजाद, आरएन टैगोर, महावीर प्रसाद कन्या और श्री गुरु नानक खालसा सहित कई विद्यालयों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए।