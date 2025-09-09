अस्पताल में पत्नी को छोड़कर नवजात संग फरार हुआ पति, सच्चाई जान उड़े सबके होश, फिर हुआ ये

पीड़िता के परिजनों के मुताबिक प्रीति जब गर्भवती हुई तो पति और ससुरालियों ने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। हालत बिगड़ने पर उसे सेवा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने बेटी को जन्म दिया। मायके वालों को सूचना मिली तो पिता रोशनलाल तुरंत पहुंचे और प्रीति को साई सुविधा अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज का सारा खर्च पिता ने ही उठाया। इलाज के दौरान ससुराल वाले अस्पताल पहुंचे और धमकी दी कि दहेज में कार नहीं मिली, ऊपर से लड़की पैदा हो गई है, अब इसका खर्च मायके वाले ही उठाएंगे। पति अरुण मौर्य अस्पताल आया और बिल चुकाए बिना नवजात बेटी को जबरन अपने साथ ले गया। जबकि गंभीर हालत में पत्नी को अस्पताल में बेसहारा छोड़ गया।