आईजी पिता ने किया था बर्खास्त, एडवोकेट बेटी ने हाईकोर्ट की कानूनी जंग में सिपाही को वापस दिलाई वर्दी, पढ़ें, रिश्तों की अनूठी कहानी

बरेली। यह कहानी एक पुलिसकर्मी की बहाली की ही नहीं है। बल्कि उस संतुलन, जिसमें पुलिस और वर्दी का अनुशासन, बार की गरिमा और मर्यादा, रिश्तों की कोमलता और अनोखी कसौटी की है। यही कानून की असली खूबसूरती है कि वह भावनाओं के बीच भी निष्पक्ष रह सकता है। बरेली रेंज में तैनाती के दौरान तत्कालीन आईजी डॉ. राकेश सिंह ने विभागीय जांच में दोषी पाए गए मुख्य आरक्षी तौफीक अहमद को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। आरोप बेहद गंभीर थे। 13 जनवरी 2023 को जीआरपी बरेली जंक्शन थाने में दर्ज मामले में एक महिला यात्री से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा, जिसके चलते तौफीक अहमद को जेल भी जाना पड़ा।