गाली-गलौज का विरोध करने गए दरोगा के रिटायर्ड शिक्षक पिता की मौत, पड़ोसी समेत तीन पर हत्या का मुकदमा, जाने क्या है पूरा मामला

गाजियाबाद के थाना बापूधाम में दरोगा के पद पर तैनात राजेश कुमार छुट्टी पर घर आए थे। उन्होंने बताया कि रात करीब नौ बजे उनका पड़ोसी मनोज शराब के नशे में उनके दरवाजे पर खड़ा होकर गालियां दे रहा था। उनके 65 वर्षीय पिता नत्थूलाल जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, मनोज को समझाने बाहर गए। इसी दौरान मनोज, उसकी पत्नी और किशनपाल ने कथित तौर पर उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े।