गाली-गलौज का विरोध करने गए दरोगा के रिटायर्ड शिक्षक पिता की मौत, पड़ोसी समेत तीन पर हत्या का मुकदमा, जाने क्या है पूरा मामला

बरेली। किला थाना क्षेत्र के फूलबाग छावनी में शुक्रवार रात गाली-गलौज का विरोध करना एक रिटायर्ड शिक्षक के लिए जानलेवा साबित हुआ। आरोप है कि नशे में धुत पड़ोसी ने दंपती और एक अन्य के साथ मिलकर उन्हें धक्का दे दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है।
गाजियाबाद के थाना बापूधाम में दरोगा के पद पर तैनात राजेश कुमार छुट्टी पर घर आए थे। उन्होंने बताया कि रात करीब नौ बजे उनका पड़ोसी मनोज शराब के नशे में उनके दरवाजे पर खड़ा होकर गालियां दे रहा था। उनके 65 वर्षीय पिता नत्थूलाल जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, मनोज को समझाने बाहर गए। इसी दौरान मनोज, उसकी पत्नी और किशनपाल ने कथित तौर पर उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े।
काफी देर तक घर न लौटने पर राजेश उन्हें देखने पहुंचे तो पिता बेहोश पड़े मिले। उन्हें आनन-फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सेकेंड अजय कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए, और घटनास्थल का जायजा लेकर पुलिस को जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए।
किला थाना प्रभारी सुरेश चंद गौतम ने बताया कि शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नत्थूलाल हृदय रोग से पीड़ित थे और उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं हैं। घटना के प्रत्यक्षदर्शी भी धक्का देने या मारपीट की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। मनोज को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।