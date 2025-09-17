दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश गाजियाबाद में मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

बरेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों से बुधवार को गाजियाबाद में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने ट्रॉनिका सिटी एरिया में दोनों अपराधियों को घेर लिया। मुठभेड़ के बाद उनकी पहचान रोहतक निवासी रविंद्र और सोनी निवासी अरुण के रूप में हुई। ये दोनों कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से जिगाना पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।