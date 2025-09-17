दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश गाजियाबाद में मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

बरेली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले बदमाशों से बुधवार को गाजियाबाद में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली की संयुक्त टीम ने ट्रॉनिका सिटी एरिया में दोनों अपराधियों को घेर लिया। मुठभेड़ के बाद उनकी पहचान रोहतक निवासी रविंद्र और सोनी निवासी अरुण के रूप में हुई। ये दोनों कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके से जिगाना पिस्टल और कारतूस बरामद किए हैं।
दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी ने पुलिस को बताया कि 11 अगस्त की सुबह करीब 4:30 बजे दो युवक घर के बाहर फायरिंग कर फरार हो गए थे। इसके अगले दिन शुक्रवार सुबह 3:30 बजे उनका कुत्ता जोर-जोर से भौंकने लगा। शक होने पर वे बालकनी में पहुंचे तो नीचे बाइक पर दो युवक खड़े दिखाई दिए। जब उन्होंने टोका तो उनमें से एक ने सीधा उन पर फायरिंग कर दी।
रिटायर्ड सीओ जगदीश ने बताया कि उन्होंने तुरंत पिलर के पीछे फर्श पर लेटकर अपनी जान बचाई। उनका कहना है कि उनकी दोनों बेटियां सोशल मीडिया पर पब्लिक फिगर हैं, जिनमें एक दिशा पाटनी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं और दूसरी खुशबू पाटनी सेना में मेजर पद से रिटायर होकर उनके साथ रह रही हैं। कुछ समय पहले दिशा को सोशल मीडिया पर धमकियां भी मिली थीं। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है।