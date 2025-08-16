घरवालों से नाराज होकर मजार से भागीं तीन किशोरियां, दिल्ली जाने का था प्लान, पुलिस ने ऐसे किया बरामद, जाने

बरामदगी के बाद जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घरवाले अक्सर छोटी-छोटी बातों पर टोका-टाकी करते थे और उन्हें घूमने-फिरने की इजाजत नहीं देते थे। इसी से परेशान होकर उन्होंने तय किया था कि दिल्ली जाकर काम करेंगे और मनमर्जी से जीवन बिताएंगे। लेकिन मुरादाबाद पहुंचते ही डर लगने लगा और मोबाइल भी बंद हो गया। तभी पुलिस और परिजन उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए।