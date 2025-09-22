नौकरी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए ड्राइवर ने घर से उड़ा दिए 23.60 लाख और 10 तोला सोना, जाने मामला

प्रवीन वाजपेयी ने पुलिस को तहरीर में बताया कि करीब चार महीने पहले उनके ड्राइवर नितिन सक्सेना को घर में चोरी की आशंका के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। इस बात का बदला लेते हुए नितिन ने 20 सितंबर को प्रवीन वाजपेयी के घर और कार्यालय से 23 लाख 60 हजार रुपये नकद और 10 तोला सोने के जेवरात चुरा लिए।