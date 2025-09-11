Patrika LogoSwitch to English

बरेली

Uttar Pradesh Crime: एक बीड़ी के लिए कातिल बना शख्स; फावड़ा मारकर कर दी हत्या

Uttar Pradesh Crime: एक बीड़ी के लिए शख्स ने हत्या कर दी। आरोपी का नाम मोहम्मद शाहरोज बताया जा रहा है। जानिए पूरा मामला क्या है?

बरेली

Harshul Mehra

Sep 11, 2025

crime scene
प्रतीकात्मक तस्वीर, सोर्स पत्रिका

Uttar Pradesh Crime: बरेली में सोमवार रात 50 साल के ऑटो चालक अब्दुल हमीद की हत्या कर दी गई। उसने एक अजनबी को बीड़ी देने से इनकार कर दिया था।

बीड़ी के लिए शख्स की हत्या

पुलिस ने कहा कि घटना रात करीब 9.30 बजे छावनी इलाके में हुई। जहां हामिद अपना वाहन साफ ​​कर रहे थे। आरोपी का नाम मोहम्मद शाहरोज है। शाहरोज ने हामिद से बीड़ी की मांग की, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शाहरोज ने हामिद पर फावड़े से हमला कर दिया।

ये भी पढ़ें

UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी
लखनऊ
UP Home Guard Salary

सीने पर वार कर उतारा मौत के घाट

शाहरोज ने हामिद के सीने पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की लेकिन स्थानीय लोगों ने शाहरोज को पकड़ लिया।

नशे का आदी है आरोपी

SP (शहर) मानुष पारीक ने कहा कि BNS की धारा 103 (हत्या) के तहत आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि शाहरोज नशे का आदी और आक्रामक स्वभाव का है जो अक्सर लोगों को बीड़ी, सिगरेट और पैसे के लिए परेशान करता था। मना करने पर हिंसक हो जाता था।

ये भी पढ़ें

‘नो FIR,नो अरेस्ट, फैसला ऑन द स्पॉट’; 37 सालों से नहीं हुई इस जगह एक भी रिपोर्ट दर्ज; खाली हाथ लौट जाती है पुलिस
शाहजहांपुर
UP News

