सर्किट हाउस में किसानों को लेकर अफसरों से क्या बोल गये कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख, जाने पूरा मामला

बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा–निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है।
उन्होंने बताया कि जिले में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। खाद की कोई कमी नहीं है। हर जिले में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है। बीज की सप्लाई भी लगभग पूरी तरह किसानों तक पहुंचा दी गई है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसी उद्देश्य से विस्तृत चर्चा की गई है।
औलख ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी और 2017 में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अनेक कदम उठाए गए हैं। बिजली बिल माफी हो, सब्सिडी हो, सोलर पंप हों या आधुनिक कृषि यंत्र हर स्तर पर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार हर समस्या का त्वरित समाधान करती है। एसआईआर के प्रगति कार्य पर मंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर तक प्रक्रिया एक सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है। हम 90 से 95 प्रतिशत तक हर बूथ तक पहुंच चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है, उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए औलख ने कहा कि किसान हित हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया था। उसी दिशा में लगातार काम जारी है। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष पुष्पा पांडे, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, जावेद (सिविल कांट्रेक्टर) सहित विभागीय अफसर मौजूद रहे।
