3 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सर्किट हाउस में किसानों को लेकर अफसरों से क्या बोल गये कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख, जाने पूरा मामला

उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा–निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 03, 2025

बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर दिशा–निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह सतर्क है।

उन्होंने बताया कि जिले में खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता है। खाद की कोई कमी नहीं है। हर जिले में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक मौजूद है। बीज की सप्लाई भी लगभग पूरी तरह किसानों तक पहुंचा दी गई है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसी उद्देश्य से विस्तृत चर्चा की गई है।

औलख ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी और 2017 में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अनेक कदम उठाए गए हैं। बिजली बिल माफी हो, सब्सिडी हो, सोलर पंप हों या आधुनिक कृषि यंत्र हर स्तर पर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार हर समस्या का त्वरित समाधान करती है। एसआईआर के प्रगति कार्य पर मंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर तक प्रक्रिया एक सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है। हम 90 से 95 प्रतिशत तक हर बूथ तक पहुंच चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है, उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए औलख ने कहा कि किसान हित हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया था। उसी दिशा में लगातार काम जारी है। इस दौरान महिला आयोग की अध्यक्ष पुष्पा पांडे, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, जावेद (सिविल कांट्रेक्टर) सहित विभागीय अफसर मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 09:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सर्किट हाउस में किसानों को लेकर अफसरों से क्या बोल गये कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख, जाने पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पटेल चौक से कुतुबखाना तक हड़कंप, नगर निगम का चला डंडा, अतिक्रमणकारियों की उड़ गई नींद

बरेली

खादी उत्सव में सस्ते दामों में मिल रहीं प्राकृतिक चीजें, साड़ियाँ, शर्ट, ब्लेज़र व शुद्ध हनी, प्राकृतिक क्रीम और एलोवेरा सैंडलवुड फेसपैक भी

बरेली

दोस्ती के पीछे छिपा खौफनाक खेल! दोस्त की बहन से प्रेम पर जुनैद को गोलियों से भूना, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बरेली

सील किशन होंडा के सामने खड़ी कार में अचानक लगी आग, सड़क पर मची भगदड़, कैसे हुआ हादसा

बरेली

पेंट का सामान लेकर रुपये डकार गया व्यापारी, मांगने पर दी जान से मारने की धमकी, पीड़ित पहुंचा थाने, फिर हुआ ये

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.