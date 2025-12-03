सर्किट हाउस में किसानों को लेकर अफसरों से क्या बोल गये कृषि मंत्री बलदेव सिंह औलख, जाने पूरा मामला

औलख ने कहा कि सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी और 2017 में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने को लेकर अनेक कदम उठाए गए हैं। बिजली बिल माफी हो, सब्सिडी हो, सोलर पंप हों या आधुनिक कृषि यंत्र हर स्तर पर किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार हर समस्या का त्वरित समाधान करती है। एसआईआर के प्रगति कार्य पर मंत्री ने कहा कि 4 दिसंबर तक प्रक्रिया एक सप्ताह के लिए बढ़ाई गई है। हम 90 से 95 प्रतिशत तक हर बूथ तक पहुंच चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कमी है, उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा।