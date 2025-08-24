Rajasthan: 65 साल के छात्र… 85 साल के गुरुजी, क्लासरूम में भावुक पल देख अचरज में पड़े बच्चे

प्रार्थना सभा के बाद गांव के मौजिज लोग और विद्यार्थी मौजूद थे। इनको सभी ने प्रोत्साहित करते हुए बताया कि इस स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने जीवन में कैसे सफलता हासिल की। सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं या अपने कारोबार में भी अब निवृत्त हैं। विद्यार्थियों को इन्होंने हौसला अफजाही की कि अब तो सारी सुविधाएं और संसाधन हैं। हम जब यहां पढ़ते थे तो पानी पीने के लिए भी दूर से लाना पड़ता और सात-आठ किमी नंगे पांव पैदल चलकर पढ़ने आते थे। एक ही ललक थी कि पढ़ेंगे तो जिंदगी सुधरेगी, बस इसी ध्येय ने हमें सफल किया।