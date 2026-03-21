700 साल पुराना तिलवाड़ा मेला: 2.25 करोड़ का स्टेडियम फाइलों में कैद, रेत पर बैठकर घुड़दौड़ देखने को मजबूर हजारों लोग

व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्राथमिक जरूरतों का आकलन किया गया, जिसमें स्टेडियम निर्माण को प्रमुखता दी गई। सरकार ने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 60 मीटर अतिरिक्त सीढ़ियां, कुल 90 मीटर क्षेत्र पर टीनशेड, एक हॉल और शौचालय ब्लॉक निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया था। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वर्ष 2023 में यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया था।