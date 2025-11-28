Rajasthan: मां-बेटी ने मिलकर देवरानी को चोटी पकड़कर घसीटा, वीडियो वायरल, जानें मामला

पुलिस के अनुसार हुड्डों की ढाणी निवासी देवाराम और विशनाराम चचेरे भाई हैं। दोनों की जमीन पास-पास है और पिछले तीन साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। गुरुवार को देवाराम पक्ष के लोग खेत में बुवाई कर रहे थे। इसी दौरान विशनाराम की पत्नी बीच में पहुंची और बुवाई रोकने लगी। आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष से मां-बेटी वहां पहुंची और विशनाराम की पत्नी साजीया देवी को पकड़कर घसीटते हुए ले गईं। इसके बाद उसके साथ मारपीट की। साजीया देवी की रिपोर्ट पर आरोपी मोहनी देवी पत्नी गजेंद्र, उसकी बेटी देऊ समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।