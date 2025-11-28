Rajasthan: मां-बेटी ने मिलकर देवरानी को चोटी पकड़कर घसीटा, वीडियो वायरल, जानें मामला

फोटो पत्रिका नेटवर्क
बाड़मेर। नागाणा थाना क्षेत्र में खेत में बुवाई के दौरान हुए विवाद में मां-बेटी ने मिलकर देवरानी को चोटी पकड़कर घसीटा और उसके साथ मारपीट की। इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नागाणा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार हुड्डों की ढाणी निवासी देवाराम और विशनाराम चचेरे भाई हैं। दोनों की जमीन पास-पास है और पिछले तीन साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। गुरुवार को देवाराम पक्ष के लोग खेत में बुवाई कर रहे थे। इसी दौरान विशनाराम की पत्नी बीच में पहुंची और बुवाई रोकने लगी। आरोप है कि तभी दूसरे पक्ष से मां-बेटी वहां पहुंची और विशनाराम की पत्नी साजीया देवी को पकड़कर घसीटते हुए ले गईं। इसके बाद उसके साथ मारपीट की। साजीया देवी की रिपोर्ट पर आरोपी मोहनी देवी पत्नी गजेंद्र, उसकी बेटी देऊ समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
घटनाक्रम के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। वीडियो में मां-बेटी एक महिला की चोटी पकड़कर उसे घसीटती नजर आ रही हैं। वहीं एक युवक मारपीट रोकने की कोशिश करते हुए कह रहा है मारपीट मत करो, छोड़ दो, मेरी बहन को मत मारो। इस पर महिलाएं कहती सुनाई देती हैं कि ट्रैक्टर के बीच में क्यों आई? पीड़िता वीडियो में कहती है कि मुझे मार दो। इस पर महिलाएं उसे खेत से बाहर निकलने को कहती दिखती हैं।
मामला दर्ज कर लिया गया है। दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। बुवाई के दौरान विवाद हुआ और एक पक्ष की महिलाओं ने दूसरी महिला के साथ मारपीट की। रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है।
अशोक विश्रोई, थानाधिकारी, नागाणा
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग