महिला से जबरदस्ती करने लगा रिश्ते में लगा भतीजा, विरोध किया तो क्रिकेट बैट से मौत के घाट उतारा

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी वारदात के दिन डिश ठीक करने के बहाने ममता के घर पहुंचा था। घर में अकेली देखकर उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। इस पर आरोपी गुस्से में आ गया और कमरे में रखे क्रिकेट बैट से सिर पर वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।