महिला से जबरदस्ती करने लगा रिश्ते में लगा भतीजा, विरोध किया तो क्रिकेट बैट से मौत के घाट उतारा

बाड़मेर के सेड़वा थाना क्षेत्र के सुथारों की ढाणी (भंवार) में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में बुधवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की।

बाड़मेर

kamlesh sharma

Oct 08, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

बाड़मेर। सेड़वा थाना क्षेत्र के सुथारों की ढाणी (भंवार) में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में बुधवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की।

जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि सेड़वा थाना क्षेत्र के सुथारों की ढाणी में ममता पत्नी बीजाराम की हत्या की वारदात सामने आई थी। मामले की गंभीरता को देखते चौहटन वृत्त डीएसपी मदनसिंह के नेतृत्व में विशेष जांच टीम गठित की गई। एसपी मीना खुद भी मौके पर पहुंचे और एफएसएल, एमओबी टीम व डॉग स्क्वायड को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए।

रिश्ते में भतीजा निकला हत्यारा

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या किसी नजदीकी व्यक्ति ने ही की है। संदेह के आधार पर पुलिस ने मदनलाल पुत्र आंबाराम सुथार निवासी भंवार को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि मदनलाल मृतका के पति बीजाराम का भतीजा है। संदेहास्पद बयान और गतिविधियों के चलते जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने वारदात करना स्वीकार कर लिया।

क्रिकेट बैट से किया वार, मौके पर ही मौत

पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी वारदात के दिन डिश ठीक करने के बहाने ममता के घर पहुंचा था। घर में अकेली देखकर उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। इस पर आरोपी गुस्से में आ गया और कमरे में रखे क्रिकेट बैट से सिर पर वार कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

Published on:

08 Oct 2025 08:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / महिला से जबरदस्ती करने लगा रिश्ते में लगा भतीजा, विरोध किया तो क्रिकेट बैट से मौत के घाट उतारा

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

