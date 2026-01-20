घर से शौच को निकली युवती पर धारदार हथियार से हमला, हालत गंभीर; समदड़ी से जोधपुर रेफर

समदड़ी। अजीत गांव में सोमवार सुबह घर से शौच के लिए निकली एक युवती पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में युवती के गले में गहरा घाव होने से वह लहूलुहान हो गई। परिजन उसे उपचार के लिए समदड़ी उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर चिकित्सकों ने जोधपुर रेफर कर दिया।

