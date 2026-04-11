Alwar News: गैस कनेक्शन अपडेट कराने के नाम पर रिटायर्ड IAS से 12 लाख रुपए की ठगी

रसोई गैस की भारी किल्लत के चलते ठग मौजूदा स्थितियों का फायदा उठा रहे हैं। साइबर अपराधी ‘गैस बुकिंग’ के लिए कॉल करते हैं और आधार कार्ड गैस कनेक्शन से लिंक नहीं होने या अन्य कोई कमी बताकर गैस नहीं मिलने की चेतावनी देते हैं। जिससे डरकर लोग उनके झांसे में आ जाते हैं और उनकी गलती का फायदा उठाकर ठगी हो जाती है।