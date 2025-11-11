महिला मित्र की इस चाल से पकड़ा गया इनामी अपराधी, जैसलमेर पार्टी का प्लान कैंसिल करके मिलने आया था, ANTF ने दबोचा

आरोपी अपने साथियों के साथ जैसलमेर के धोरों में पार्टी करने जा रहा था तभी महिला मित्र के कॉल पर वह वापस बाड़मेर लौटा। गाड़ी की सर्विस कराने सर्विस सेंटर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद एएनटीएफ टीम ने उसे धर दबोचा। एटीएस की टीम की ओर से की गई कार्रवाई में एएनटीएफ टीम की विशेष भूमिका रही है। महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि कार्रवाई में शामिल टीम को एटीएस मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा।