Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

महिला मित्र की इस चाल से पकड़ा गया इनामी अपराधी, जैसलमेर पार्टी का प्लान कैंसिल करके मिलने आया था, ANTF ने दबोचा

ANTF Big Action: राजस्थान एएनटीएफ ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी में वांछित और इनामी अपराधी हेमरत्न उर्फ हेमाराम को बाड़मेर से गिरफ्तार किया। महिला मित्र की सूचना पर जैसलमेर जाने से पहले ही टीम ने सर्विस सेंटर पर उसे दबोच लिया।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Akshita Deora

Nov 11, 2025

आरोपी की फोटो: पत्रिका

Illegal Drug Trafficking Wanted Accused Arrested: मादक पदार्थ विरोधी कार्यबल (एएनटीएफ) राजस्थान जयपुर की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ तस्करी में वांछित और इनामी अपराधी हेमरत्न उर्फ हेमाराम उर्फ हेमला पुत्र कमलेश कुमार जाणी, जाति जाट, निवासी सऊओं की ढाणी भोजासर, थाना बायतु, जिला बालोतरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं पुलिस अधीक्षक बाड़मेर की ओर से इनाम घोषित था।

कौशलाराम गैंग का सदस्य रहा आरोपी

हेमराम कुख्यात कौशलाराम गैंग का सदस्य रहा है। वह चोरी के वाहनों की सप्लाई करने तथा शराब तस्करी जैसे अपराधों में लिप्त रहा। बाड़मेर और गंगानगर में चोरी की गाड़ी खरीदने के आरोप में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जमानत पर छूटने के बाद फिर से गैंग में सक्रिय होकर गुजरात के पालनपुर तक शराब सप्लाई करने लगा। पालनपुर टोल नाके पर पकड़े जाने पर गुजरात की जेल में सजा काटी।

आरोपी महाराष्ट्र के नंदुरबार जेल में भी बंद रह चुका है। बाड़मेर में डोडा पोस्त से भरे ट्रक की सप्लाई के दौरान 250 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ था। वह महाराष्ट्र और गुजरात सहित कई राज्यों में वांछित रहा है। आरोपी अवैध मादक पदार्थ तस्करी का सरगना है जिस पर 8 से 10 प्रकरण दर्ज हैं तथा तीन प्रकरणों में वांछित चल रहा था।

एटीएस महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि आरोपी अत्यंत शातिर होकर अब तक पुलिस से बचता रहा है लेकिन एएनटीएफ के बिछाए जाल से नहीं बच पाया। उसकी एक महिला मित्र ने पैसे के विवाद के चलते एएनटीएफ को सूचना दी कि वह आरोपी को पकड़वा सकती है।

आरोपी अपने साथियों के साथ जैसलमेर के धोरों में पार्टी करने जा रहा था तभी महिला मित्र के कॉल पर वह वापस बाड़मेर लौटा। गाड़ी की सर्विस कराने सर्विस सेंटर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद एएनटीएफ टीम ने उसे धर दबोचा। एटीएस की टीम की ओर से की गई कार्रवाई में एएनटीएफ टीम की विशेष भूमिका रही है। महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि कार्रवाई में शामिल टीम को एटीएस मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Ajmer: डॉक्टर ने बार-बार फ्लैट पर बुलाकर युवती का किया देहशोषण, सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती
अजमेर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 10:29 am

Published on:

11 Nov 2025 10:26 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / महिला मित्र की इस चाल से पकड़ा गया इनामी अपराधी, जैसलमेर पार्टी का प्लान कैंसिल करके मिलने आया था, ANTF ने दबोचा

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे का बड़ा फैसला, शालीमार एक्सप्रेस व बाड़मेर-यशवंतपुर एक्सप्रेस में किया गया बड़ा बदलाव

Railways Big Decision Shalimar Express and Barmer-Yeshwantpur Express Big Changes
बाड़मेर

Rajasthan Overbridge: 55 करोड़ की लागत से बन रहा 967 मीटर लंबा ओवरब्रिज, जानिए कब मिलेगी जनता को खुशखबरी

Rajasthan Overbridge
बाड़मेर

राजस्थान में 4 भाई-बहन बने इंसानियत की मिसाल, जाल में फंसे हिरण की ऐसी बचाई जान, देखें वीडियो

Rajasthan Barmer four siblings rescue deer trapped in net
बाड़मेर

बाड़मेर: जज्बा जागा और हटा दिया 30 फीट ऊंचा और 200 फीट लंबा टीला, बच्चों को मिला खेलने का हक

Barmer
बाड़मेर

Rajasthan: सच्चे साथ की मिसाल: बेमिसाल 70 साल लेकिन चार घंटे भी नहीं सह सके जुदाई; पत्नी की मौत के बाद पति ने भी छोड़ी दुनिया

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.