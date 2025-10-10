बालोतरा जिले के लिए गुड न्यूज: 6.21 करोड़ की राशि स्वीकृत, स्वास्थ्य-सड़क और पुल समेत ये होंगे विकास कार्य

कलक्टर सुशील कुमार यादव (फोटो- पत्रिका)
बालोतरा: मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की तात्कालिक मरम्मत के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की हैं। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार यादव ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से बालोतरा जिले में कुल 6.21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है।
बालोतरा में कुल 102 भवनों की अस्थाई मरम्मत और पुनर्स्थापना के लिए 2.04 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। पाटोदी की 57 आंगनबाड़ियों के लिए 1.14 करोड़ रुपए, पचपदरा की 45 आंगनबाड़ियों के लिए 0.90 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसमें प्रभावित गांवों में खारडी, नवातला, गंगापुरा, पाटोदी, कालेवा, बडनावा जागीर, सांगरानाडी, दुर्गापुरा, साजियाली पदम सिंह, असाडा, बुडीवाडा, टापरा, कालुडी, आसोतरा, भीमरलाई, जसोल और तिलवाड़ा शामिल हैं।
इसी तरह 19 चिकित्सा भवनों (उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र) की मरमत के लिए 38 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। पचपदरा के 7 केंद्रों के लिए 14 लाख और पाटोदी के 12 केंद्रों के लिए 24 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रत्येक केंद्र के लिए 2 लाख की राशि स्वीकृत की है।
वहीं, जिले में सड़क एवं पुल के तहत पाटोदी तहसील में 46 सड़कों की अस्थाई मरम्मत के लिए 98.65 लाख रुपए की राशि और पचपदरा तहसील में 70 सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 1.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत राशि केवल क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरमत और पुनर्स्थापना पर ही खर्च हो, नया निर्माण कार्य न किया जाए। इन परियोजनाओं से पाटोदी और पचपदरा के दूरदराज गांवों में आवागमन और बुनियादी सेवाओं की सुविधा बहाल होगी।
बालोतरा जिला 102 भवन 2.04 करोड़। पाटोदी- 57, पचपदरा 45 भवन 2 लाख, स्वास्थ्य केंद्र 19 केंद्र 38 लाख, पचपदरा- 7 केंद्र 14 लाख, पाटोदी- 12 केंद्र 24 लाख, सड़क एवं पुल (पाटोदी) 46 सड़क 98.65 लाख अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना, सड़क एवं पुल (पचपदरा) 70 सड़क 1.81 करोड अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग