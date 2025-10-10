बालोतरा जिले के लिए गुड न्यूज: 6.21 करोड़ की राशि स्वीकृत, स्वास्थ्य-सड़क और पुल समेत ये होंगे विकास कार्य



वहीं, जिले में सड़क एवं पुल के तहत पाटोदी तहसील में 46 सड़कों की अस्थाई मरम्मत के लिए 98.65 लाख रुपए की राशि और पचपदरा तहसील में 70 सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए 1.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत राशि केवल क्षतिग्रस्त संपत्ति की मरमत और पुनर्स्थापना पर ही खर्च हो, नया निर्माण कार्य न किया जाए। इन परियोजनाओं से पाटोदी और पचपदरा के दूरदराज गांवों में आवागमन और बुनियादी सेवाओं की सुविधा बहाल होगी।