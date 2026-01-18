संघर्ष की कहानी: मां की मेहनत ने बेटे को वर्दी पहनाई: खुद भूखी रहीं, घर-घर झाड़ू-पोछा किया, हाथों में छाले, फिर भी सपना जिंदा रखा

उन्हें अटूट विश्वास था कि मेरा संतोष फौजी बनेगा और देश की सेवा करेगा। बेटे के भविष्य के लिए उन्होंने दिन-रात मेहनत की। कभी खेतों में, कभी निर्माण स्थलों पर, तो कभी घर-घर जाकर झाड़ू-पोंछा। हाथों में छाले, पीठ दर्द से झुकी, लेकिन आंखों में बेटे के सपने हमेशा चमकते रहे। कई बार खुद भूखी रहीं, मगर संतोष की किताबें और स्कूल जाना कभी नहीं रुका। वहीं, विषम परिस्थितियों में भी मां का प्यार और मेहनत कभी डगमगाई नहीं।