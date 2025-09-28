AI की काली दुनिया का पर्दाफाश: एक क्लिक में बने अश्लील वीडियो, फिर…

पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से वह मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया जिसका इस्तेमाल वह इस अपराध के लिए कर रहा था। इस सफल ऑपरेशन में कांस्टेबल दामोदर कुमार की अहम भूमिका रही। यह घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग नई तकनीकों का गलत इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में BNS और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई जारी है।