AI की काली दुनिया का पर्दाफाश: एक क्लिक में बने अश्लील वीडियो, फिर…

Barmer पुलिस ने एक ऐसे ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया है जो AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ऐप्स का इस्तेमाल कर लड़कियों की तस्वीरों से अश्लील सामग्री बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था। आरोपी ने एक युवती के पिता को उनकी बेटी की एडिट की हुई आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भेजकर पैसों की मांग की थी।
यह मामला 15 अगस्त को सामने आया जब बाड़मेर शहर के एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि उनके व्हाट्सएप नंबर पर एक विदेशी नंबर (+243897037904) से लगातार उनकी बेटी की तस्वीरों से बनाए गए 10-15 अश्लील वीडियो और फोटो भेजे जा रहे थे। अज्ञात आरोपी इन तस्वीरों के बदले में उन्हें डरा-धमका कर अवैध वसूली की कोशिश कर रहा था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देश पर कोतवाली थानाधिकारी बलभद्रसिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तकनीकी सहायता और आईपी एड्रेस की गहन जांच की। लंबी छानबीन के बाद, पुलिस ने आरोपी की पहचान 27 वर्षीय देरावर सिंह पुत्र भेराराम के रूप में की, जो बईया, झिन्झलियाली का निवासी है और वर्तमान में इन्द्रानगर, बाड़मेर में रहता है।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से वह मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया जिसका इस्तेमाल वह इस अपराध के लिए कर रहा था। इस सफल ऑपरेशन में कांस्टेबल दामोदर कुमार की अहम भूमिका रही। यह घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग नई तकनीकों का गलत इस्तेमाल कर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में BNS और IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
