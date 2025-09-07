Crime News: जीजा की बहन से इश्क में साले का कत्ल, गला काटा और तेजाब से पूरा जला दिया, सात साल बाद…

उसके बाद सात साल पहले सरदारमल ने अपने साथी महेश के साथ हंसराज को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। दोनों ने तय प्लानिंग के अनुसार हंसराज को अकेले मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद उसका गला काट दिया। जंगल में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसके शरीर पर तेजाब भी छिड़क दिया जिससे वह गल जाए। लेकिन पुलिस को किसी ने शव के बारे में जानकारी दी। हंसराज के परिवार ने उसे पहचान लिया और उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में सरदारमल को कुछ दिन बाद ही अरेस्ट कर लिया था। लेकिन महेश फरार हो गया था। उस पर दस हजार का इनाम रखा गया था। आखिर कल उसे भी दबोच लिया गया।