सीकर

Crime News: जीजा की बहन से इश्क में साले का कत्ल, गला काटा और तेजाब से पूरा जला दिया, सात साल बाद…

Murder News: लेकिन ये रिश्ता सरदारमल को जरा भी पसंद नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी हंसराज से हो।

सीकर

Jayant Sharma

Sep 07, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर - Patrika

love affair Murder In Rajasthan: प्रेम प्रसंग में निर्मम तरीके से हत्या करने वाले एक अन्य आरोपी को आखिर सात साल के बाद अरेस्ट कर लिया गया है। उस पर दस हजार रुपए का इनाम भी रखा गया था। मामला सीकर जिले का है और खंडेला थाना पुलिस ने मामले की जांच की है। सात साल में दो हत्यारों को दबोचा गया है। मामला बेहद ही हैरान करने वाला रहा है।

पुलिस ने बताया कि पड़ोसी जिले झुंझुनूं के उदयपुरवाटी इलाके में रहने वाले महेश कुमार को कल अरेस्ट किया गया है। महेश के साथी सरदारमल को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। मामला एक निर्मम हत्याकांड का रहा है। दरअसल सरदारमल का एक साला था जिसका नाम हंसराज था। हंसराज का अपने जीजा सरदारमल की बहन के साथ प्रेम प्रसंग था। दोनों छुपकर मिलने लगे थे और साथ रहने के लिए सपने देखने लगे थे। लेकिन ये रिश्ता सरदारमल को जरा भी पसंद नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन की शादी हंसराज से हो। हंसराज को कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं समझा।

उसके बाद सात साल पहले सरदारमल ने अपने साथी महेश के साथ हंसराज को सबक सिखाने की तैयारी कर ली। दोनों ने तय प्लानिंग के अनुसार हंसराज को अकेले मिलने के लिए बुलाया और उसके बाद उसका गला काट दिया। जंगल में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसके शरीर पर तेजाब भी छिड़क दिया जिससे वह गल जाए। लेकिन पुलिस को किसी ने शव के बारे में जानकारी दी। हंसराज के परिवार ने उसे पहचान लिया और उसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में सरदारमल को कुछ दिन बाद ही अरेस्ट कर लिया था। लेकिन महेश फरार हो गया था। उस पर दस हजार का इनाम रखा गया था। आखिर कल उसे भी दबोच लिया गया।

Updated on:

07 Sept 2025 12:15 pm

Published on:

07 Sept 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Crime News: जीजा की बहन से इश्क में साले का कत्ल, गला काटा और तेजाब से पूरा जला दिया, सात साल बाद…

