एक नहीं दो-दो सिस्टम बेहाल करने को तैयार, आज और कल तीस से ज्यादा जिलों में भारी से अति भारी बारिश

मौसम विभाग ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ में दो सौ एमएम से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताया है। एमपी के उपर बन रहे वेल मार्क लो प्रेशर का असर एमपी और राजस्थान के अलावा गुजरात के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में चालीस से भी ज्यादा जिलों में से 22 में औसत से दो गुना तक ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बाकि शहरों में भी औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा है जहां औसत से कम बारिश हुई है।