जयपुर

एक नहीं दो-दो सिस्टम बेहाल करने को तैयार, आज और कल तीस से ज्यादा जिलों में भारी से अति भारी बारिश

IMD Very Heavy Rain Alert: इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में विकसित निम्न दबाव क्षेत्र के कारण भी भारी बारिश होने का अनुमान है।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 07, 2025

Heavy Rain Alert In 30 Districts Of Rajasthan:भारी और अति भारी बारिश झेल रहे राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज और कल भी भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट आईएमडी की ओर से जारी किया गया है। दो सिस्टम हैं जो एमपी और बंगाल की खाड़ी की ओर बन रहे हैं, उनके दबाव से दो दिन तक भारी बारिश होने का अलर्ट है लगभग पूरे ही राजस्थान में। फिलहाल राजस्थान में अब तक औसत से 62 फीसदी तक ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है और इस महीने में पंद्रह सितंबर तक बारिश का अलर्ट है।

दरअसल मौसम विभाग से आई ताजा जानकारी के अनुसार एमपी और बंगाल की खाड़ी में दो अलग-अलग सिस्टम बन रहे हैं जो भारी बारिश कराने वाले हैं। पहला सिस्टम एमपी के आसमान पर बन रहा है। वहां बन रहे वेल मार्क लो प्रेशर सिस्टम से एमपी और उससे सटे राजस्थान के बड़े हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में विकसित निम्न दबाव क्षेत्र के कारण भी भारी बारिश होने का अनुमान है।

मौसम विभाग ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, प्रतापगढ़ में दो सौ एमएम से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। वहीं राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी-पश्चिमी जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताया है। एमपी के उपर बन रहे वेल मार्क लो प्रेशर का असर एमपी और राजस्थान के अलावा गुजरात के भी कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में चालीस से भी ज्यादा जिलों में से 22 में औसत से दो गुना तक ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बाकि शहरों में भी औसत से ज्यादा बारिश दर्ज हो चुकी है। कोई भी शहर ऐसा नहीं बचा है जहां औसत से कम बारिश हुई है।

07 Sept 2025 08:29 am

Published on:

07 Sept 2025 08:08 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / एक नहीं दो-दो सिस्टम बेहाल करने को तैयार, आज और कल तीस से ज्यादा जिलों में भारी से अति भारी बारिश

