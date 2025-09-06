विदाई से पहले तबाही… आज इतने सारे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देखें अपने जिले का हाल, सावधानी बरतें

Heavy Rain Alert In Rajasthan Today: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इस वजह से कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान सरकार की मानें तो प्रदेश में भारी बारिश के चलते हुए हादसों के कारण अब तक करीब 193 लोगों की जान जा चुकी है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं और कई लोगों के मवेशी जान गवां चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है।