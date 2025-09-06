विदाई से पहले तबाही… आज इतने सारे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, देखें अपने जिले का हाल, सावधानी बरतें

Heavy Rain Alert In Rajasthan Today: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने शनिवार को राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग की ओर से जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इस वजह से कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट और कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान सरकार की मानें तो प्रदेश में भारी बारिश के चलते हुए हादसों के कारण अब तक करीब 193 लोगों की जान जा चुकी है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। कई लोगों के घर उजड़ गए हैं और कई लोगों के मवेशी जान गवां चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में भी सावधानी बरतने की जरूरत है।
मौसम विभाग के मुताबिक करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दौसा, भीलवाड़ा और पाली जिले ऑरेंज अलर्ट की श्रेणी में रखे गए हैं। इन जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के साथ.साथ एक.दो दौर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, नागौर, सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया हैए जहां हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।
इसके अलावा विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। विशेषकर बूंदी, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बादल सक्रिय रहेंगे। इनमें से भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, टोंक, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर जिलों में भारी बारिश की संभावना सबसे अधिक है।
भारी बारिश के चलते कई इलाकों में निचले इलाकों में जलभराव, खेतों में पानी भरने और सड़क यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को खासतौर पर सावधान रहने और बिजली कड़कने के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े न होने की हिदायत दी गई है। तेज हवाओं और गरज.चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल जिलों में अगले दो दिनों तक मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में इस बार मानसून का रुख अब विदाई से पहले जोरदार रहने वाला है। अगले सप्ताह से मानसून की विदाई होने की संभावना जताई जा रही है।