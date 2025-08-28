राजस्थान में यहां अति भारी बारिश का कहर: जलभराव से हालात बिगड़े, आज सभी स्कूल-कोचिंग बंद

Jodhpur Rain News: मारवाड़ की धरती इन दिनों मूसलाधार बारिश से तरबतर है। बुधवार को हुई जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बड़ा कदम उठाते हुए 28 अगस्त (गुरुवार) को सभी सरकारी और निजी स्कूल, कोचिंग संस्थान व आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया। कलेक्टर का यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 और 34 के तहत जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह छुट्टी केवल छात्रों के लिए रहेगी, जबकि शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार उपस्थित रहेंगे।