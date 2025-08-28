राजस्थान में यहां अति भारी बारिश का कहर: जलभराव से हालात बिगड़े, आज सभी स्कूल-कोचिंग बंद

Jodhpur Rain News: मारवाड़ की धरती इन दिनों मूसलाधार बारिश से तरबतर है। बुधवार को हुई जोरदार बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। हालात बिगड़ते देख जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बड़ा कदम उठाते हुए 28 अगस्त (गुरुवार) को सभी सरकारी और निजी स्कूल, कोचिंग संस्थान व आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया। कलेक्टर का यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 और 34 के तहत जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि यह छुट्टी केवल छात्रों के लिए रहेगी, जबकि शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार उपस्थित रहेंगे।
दरअसल 27 अगस्त को शहर में हुई तेज बारिश से घंटों तक रुक-रुक कर पानी बरसता रहा, जिससे कई कॉलोनियां, मुख्यसड़कें और बाजार जलमग्न हो गए। शहर के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित रही, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनी और पानी घरों में घुसने की शिकायतें भी आईं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि अगर बारिश का दौर इसी तरह जारी रहा तो जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
प्रशासन ने अभिभावकों से बच्चों को घर पर सुरक्षित रखने और जलभराव वाले इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील की है। सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने, राहत दलों को तैयार रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा, "जन सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बारिश की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। यदि हालात और बिगड़ते हैं तो अतिरिक्त उपाय लागू किए जाएंगे।"