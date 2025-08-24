अब हम दोस्त बन गए हैं, तुम मिलने आ जाओ, बड़े अरमान लेकर पहुंचा युवक, लेकिन युवती के कारनामे ने होश उड़ा दिए

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बामनवास निवासी वीपी सिंह गुर्जर और करौली के सपोटरा निवासी दर्शिका बैरवा ने मिलकर मालपुरा निवासी किशन गोस्वामी को अपने जाल में फंसाया। दर्शिका और किशन काफी समय से फोन पर बात कर रहे थे। उसके बाद 19 अगस्त को दर्शिका ने कहा कि अपन मिल सकते हैं क्या…? इस पर किशन तैयार हो गया और वह दर्शिका से मिलने आ पहुंचा। दर्शिका सांगानेर इलाके में ही उसका एक ऑटो में इंतजार कर रही थी। वहां पर किशन ने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों ने खोले के हनुमान जी, नाहरगढ़ और आसपास के इलाकों में घूमने का प्लान बनाया।