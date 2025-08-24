Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

अब हम दोस्त बन गए हैं, तुम मिलने आ जाओ, बड़े अरमान लेकर पहुंचा युवक, लेकिन युवती के कारनामे ने होश उड़ा दिए

Jaipur Crime News: वहां पर किशन ने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों ने खोले के हनुमान जी, नाहरगढ़ और आसपास के इलाकों में घूमने का प्लान बनाया।

जयपुर

Jayant Sharma

Aug 24, 2025

Girlfriend Kidnapped And Robbed Boyfriend: राजधानी जयपुर पुलिस ने एक बड़े गिरोह के दो सदस्यों को दबोचा है। उनमें एक युवती है और दूसरा उसका साथ देने वाला युवक है। दोनों के कुछ और साथी राडार पर हैं। मामला गलतागेट थाना पुलिस ने दर्ज किया और उसके बाद एक्शन लिया।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बामनवास निवासी वीपी सिंह गुर्जर और करौली के सपोटरा निवासी दर्शिका बैरवा ने मिलकर मालपुरा निवासी किशन गोस्वामी को अपने जाल में फंसाया। दर्शिका और किशन काफी समय से फोन पर बात कर रहे थे। उसके बाद 19 अगस्त को दर्शिका ने कहा कि अपन मिल सकते हैं क्या…? इस पर किशन तैयार हो गया और वह दर्शिका से मिलने आ पहुंचा। दर्शिका सांगानेर इलाके में ही उसका एक ऑटो में इंतजार कर रही थी। वहां पर किशन ने अपनी बाइक खड़ी कर दी और दोनों ने खोले के हनुमान जी, नाहरगढ़ और आसपास के इलाकों में घूमने का प्लान बनाया।

उसके बाद दोनों निकल पड़े। खोले के हनुमान जी मंदिर के नजदीक दर्शिका ने किशन से बचते हुए किसी को फोन किया और कुछ देर के बाद वीपी सिंह गुर्जर और कुछ अन्य लोग कार में आए और किशन को उठा लिया। उसे सुनसान इलाके में ले गए और फिर उसे बसवा की पहाड़ियों में ले जाकर बंधक बनाया। बंधक बनाने के दौरान मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। फोन पे और अन्य माध्यमों से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर कराया। लेकिन इस बीच देर रात तीन बजे किशन जैसे-तैसे फरार हो गया और गलता पुलिस तक जा पहुंचा।

पुलिस ने उसके बाद जांच पड़ताल शुरू की और शनिवार को वीपी सिंह गुर्जर एवं दर्शिका को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गिरोह का सरगना और कुछ अन्य लोग फरार चल रहे हैं। पुलिस ने बताया कि दर्शिका अपने नजदीकी लोगों के रिश्तेदारों से बातचीत कर उन्हें फंसाती थी और उसके बाद गिरोह लूटपाट करता था। उनका मानना था कि बदनामी के डर से पीड़ित लोग पुलिस तक नहीं जाएंगे। लेकिन किशन पुलिस के पास पहुंच गया और अब गिरोह निशाने पर आ गया है।

24 Aug 2025 08:35 am

