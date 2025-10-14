घर में घुस रहा था लड़का तो देख ली थी भाभी, डर और शर्म से आहत लड़की ने टांके में कूदकर दी जान

Barmer Crime: बाड़मेर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां एक किशोरी ने ब्लैकमेलिंग और डर के चलते अपनी जान दे दी। परिजनों के अनुसार, युवक की हरकतों से आहत और भयभीत लड़की ने घर के पास बने पानी के टांके में छलांग लगा दी। less than 1 minute read