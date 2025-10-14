घर में घुस रहा था लड़का तो देख ली थी भाभी, डर और शर्म से आहत लड़की ने टांके में कूदकर दी जान

छात्रा ने टांके में कूदकर दी जान (फोटो-एक्स)
Barmer Crime: बाड़मेर जिले में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को ब्लैकमेलिंग से परेशान 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई।
पुलिस ने बताया कि वह 12वीं क्लास की छात्रा थी। शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो और संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।
एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि आरोपी युवक नाबालिग को लगातार परेशान कर रहा था। रविवार देर रात आरोपी नाबालिग के घर में घुसा, जिसे नाबालिग की भाभी ने देख लिया। आरोपी वहां से भाग गया।
भाभी और परिजन उसका पीछा करने लगे, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। इसी घटना के बाद नाबालिग ने रात में टांके में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है।
बताते चलें, घटना के दौरान परिजन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत किशोरी को टांके से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। परिजनों के बयान के आधार पर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
फिलहाल, पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। गांव में इस घटना के बाद गम और सदमे का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं अब चिंता का विषय बनती जा रही हैं।
