Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

घर में घुस रहा था लड़का तो देख ली थी भाभी, डर और शर्म से आहत लड़की ने टांके में कूदकर दी जान

Barmer Crime: बाड़मेर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां एक किशोरी ने ब्लैकमेलिंग और डर के चलते अपनी जान दे दी। परिजनों के अनुसार, युवक की हरकतों से आहत और भयभीत लड़की ने घर के पास बने पानी के टांके में छलांग लगा दी।

less than 1 minute read

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Oct 14, 2025

Barmer Crime

छात्रा ने टांके में कूदकर दी जान (फोटो-एक्स)

Barmer Crime: बाड़मेर जिले में सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार को ब्लैकमेलिंग से परेशान 17 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई।


पुलिस ने बताया कि वह 12वीं क्लास की छात्रा थी। शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया। परिजनों की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो और संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।


एएसपी जसाराम बोस ने बताया कि आरोपी युवक नाबालिग को लगातार परेशान कर रहा था। रविवार देर रात आरोपी नाबालिग के घर में घुसा, जिसे नाबालिग की भाभी ने देख लिया। आरोपी वहां से भाग गया।


भाभी और परिजन उसका पीछा करने लगे, लेकिन वह पकड़ में नहीं आया। इसी घटना के बाद नाबालिग ने रात में टांके में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है।


बताते चलें, घटना के दौरान परिजन जब तक कुछ समझ पाते, तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने तुरंत किशोरी को टांके से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।


घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। परिजनों के बयान के आधार पर महिला थाने में मामला दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।


फिलहाल, पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। गांव में इस घटना के बाद गम और सदमे का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्लैकमेलिंग जैसी घटनाएं अब चिंता का विषय बनती जा रही हैं।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में ग्रामीणों के लिए शादी-ब्याह की चिंता खत्म, 8 बीघा में बना नया सामुदायिक भवन
भीलवाड़ा
Marriage Garden in Bairan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 01:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / घर में घुस रहा था लड़का तो देख ली थी भाभी, डर और शर्म से आहत लड़की ने टांके में कूदकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बालोतरा: बारिश के बाद भी लूणी नदी से सीधे रास्ते पर बह रहा पानी, 2 महीने से आवागमन बाधित

Luni River
बाड़मेर

बाड़मेर: लाइट के स्विच बोर्ड में चार्जर लगाते समय उंगली पिन में घुसी, करंट लगने से 13 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

Barmer News
बाड़मेर

धोरों की धरती पर खेती ने बदली तस्वीर, जीरा-बाजरा-अनार में दबदबा

बाड़मेर

खुशखबरी: करोड़ों की लागत से चमकेगा बाड़मेर-जोधपुर हाइवे, हिचकोले नहीं फर्राटा भरेंगे वाहन

Barmer Balotra Jodhpur National Highway-25
बाड़मेर

रेगिस्तान की मिट्टी से उड़ान: बनीशपुरी बने फ्लाइंग ऑफिसर, पीयूष को मिली लेफ्टिनेंट की रैंक, जानें सफलता का राज

Banishpuri became flying officers Piyush got rank of lieutenant
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.