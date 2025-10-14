भीलवाड़ा में ग्रामीणों के लिए शादी-ब्याह की चिंता खत्म, 8 बीघा में बना नया सामुदायिक भवन

बैरां (भीलवाड़ा): गांवों में शादी समारोह में मैरिज गार्डन के लिए ग्रामीणों को चिंता सताने लगती है। संपन्न लोग शहरों में जाकर मैरिज गार्डन में जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन गरीबों के सम्मान दबे रह जाते हैं। इसके लिए ग्रामीण काफी परेशान होते हैं। इसके लिए बनेड़ा प्रधान मुन्ना कंवर राठौड़ की पहल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है।