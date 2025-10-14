भीलवाड़ा में ग्रामीणों के लिए शादी-ब्याह की चिंता खत्म, 8 बीघा में बना नया सामुदायिक भवन

आठ बीघा में बनाया सामुदायिक भवन (फोटो- पत्रिका)
बैरां (भीलवाड़ा): गांवों में शादी समारोह में मैरिज गार्डन के लिए ग्रामीणों को चिंता सताने लगती है। संपन्न लोग शहरों में जाकर मैरिज गार्डन में जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन गरीबों के सम्मान दबे रह जाते हैं। इसके लिए ग्रामीण काफी परेशान होते हैं। इसके लिए बनेड़ा प्रधान मुन्ना कंवर राठौड़ की पहल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है।
सामुदायिक केंद्र के लिए 8 बीघा जमीन आरक्षित थी। लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। प्रधान राठौड़ के पुत्र सिविल इंजीनियर विजेंद्र पाल सिंह राठौड़ ने इस स्थान की सुध ली। मार्च 2023 में इसका ले आउट तैयार किया गया और मात्र डेढ़ साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ।
6 बीघा जमीन पर सामुदायिक केंद्र बनाया गया और दो बीघा जमीन पर पार्किंग बनाई गई। राठौड़ ने तय किया कि गांव में ही ऐसा मैरिज गार्डन बने, जिससे हर तरह की सुविधा न्यूनतम शुल्क पर मिल सके।
भोजनशाला को टीनशेट से ढका गया है। सामुदायिक केंद्र में चार पार्क हैं। इसमें से एक बच्चों के खेलने के लिए भी है। बाकी पार्क शादी ब्याह में काम आते हैं। खाना बनाने के लिए दो पक्की भट्टियां हैं।
40 लीटर की जीएलआर टंकी बनाई गई है। मेहमानों के ठहरने के लिए दो हाल व एक कमरा बना हुआ है। शादी समारोह के लिए स्टेज बना हुआ है। यहां सांस्कृति कार्यक्रम आयोजित होते हैं।
