Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में ग्रामीणों के लिए शादी-ब्याह की चिंता खत्म, 8 बीघा में बना नया सामुदायिक भवन

गांव में अब मैरिज गार्डन की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी। प्रधान की पहल पर 6 बीघा पर सामुदायिक केंद्र और 2 बीघा पर पार्किंग बनाई गई। 75 सौ वर्ग फीट में भोजनशाला, चार पार्क, दो हाल, एक कमरा, स्टेज और दो पक्की भट्टियां बनी हैं।

less than 1 minute read

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Oct 14, 2025

Marriage Garden in Bairan

आठ बीघा में बनाया सामुदायिक भवन (फोटो- पत्रिका)

बैरां (भीलवाड़ा): गांवों में शादी समारोह में मैरिज गार्डन के लिए ग्रामीणों को चिंता सताने लगती है। संपन्न लोग शहरों में जाकर मैरिज गार्डन में जाकर शादी कर लेते हैं। लेकिन गरीबों के सम्मान दबे रह जाते हैं। इसके लिए ग्रामीण काफी परेशान होते हैं। इसके लिए बनेड़ा प्रधान मुन्ना कंवर राठौड़ की पहल पर सार्वजनिक सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है।


सामुदायिक केंद्र के लिए 8 बीघा जमीन आरक्षित थी। लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा था। प्रधान राठौड़ के पुत्र सिविल इंजीनियर विजेंद्र पाल सिंह राठौड़ ने इस स्थान की सुध ली। मार्च 2023 में इसका ले आउट तैयार किया गया और मात्र डेढ़ साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ।


6 बीघा जमीन पर सामुदायिक केंद्र बनाया गया और दो बीघा जमीन पर पार्किंग बनाई गई। राठौड़ ने तय किया कि गांव में ही ऐसा मैरिज गार्डन बने, जिससे हर तरह की सुविधा न्यूनतम शुल्क पर मिल सके।


75 सौ वर्ग फीट जमीन पर भोजनशाला और चार पार्क


भोजनशाला को टीनशेट से ढका गया है। सामुदायिक केंद्र में चार पार्क हैं। इसमें से एक बच्चों के खेलने के लिए भी है। बाकी पार्क शादी ब्याह में काम आते हैं। खाना बनाने के लिए दो पक्की भट्टियां हैं।


40 लीटर की जीएलआर टंकी बनाई गई है। मेहमानों के ठहरने के लिए दो हाल व एक कमरा बना हुआ है। शादी समारोह के लिए स्टेज बना हुआ है। यहां सांस्कृति कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan School Uniform: सामान्य-OBC वर्ग के छात्रों के साथ 9वीं से 12वीं की बेटियां भी योजना से बाहर, करना पड़ेगा इंतजार
डूंगरपुर
Rajasthan School Uniform

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 11:40 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में ग्रामीणों के लिए शादी-ब्याह की चिंता खत्म, 8 बीघा में बना नया सामुदायिक भवन

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Crime: घर के पास लाइब्रेरी में पढ़ने वाला लड़का निकला दरिंदा, चाउमीन का झांसा देकर मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से किया बलात्कार

Bhilwara Crime
भीलवाड़ा

चिंताजनक: बिजली की बढ़ी दरों से टूटेगी हमारे उद्योगों की कमर

Worrying: Rising electricity rates will break the back of our industries
भीलवाड़ा

बिजली बिल से खुली पोल: तीन लाख से अधिक पेंशनभोगियों पर जांच का शिंकजा

Electricity bills expose the truth: Over 300,000 pensioners under scrutiny
भीलवाड़ा

नेताजी सुभाष मार्केट बनी परंपरा और आधुनिकता के संगम की पहचान

Netaji Subhash Market has become the symbol of the confluence of tradition and modernity.
भीलवाड़ा

स्कूलों में मध्यावधि अवकाश, अब 25 को खुलेंगे

Mid-term vacation in schools, will now open on 25th
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.