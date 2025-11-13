Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Murder: बदनामी के बदले में देवर ने भाभी को दी खौफनाक मौत, कपड़े दिलाने के बहाने बुलाया और कर दी हत्या, झाड़ियों में फेंका शव

Barmer Murder: साढ़े तीन साल पहले कपड़े दिलाने के बहाने महिला की हत्या मामले में अदालत ने आरोपी मेघाराम को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने रिश्ते में जेठूता (पति का चचेरा भाई) महिला का गला दबाकर बदनामी का बदला लिया था और शव झाड़ियों में फेंका था।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 13, 2025

Barmer dever murdered bhabhi

Barmer dever murdered bhabhi (Patrika symbolic image)

Barmer Murder: बाड़मेर जिले के नागाणा थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल पहले कपड़े दिलाने के बहाने महिला की हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-2 बाड़मेर पीयूष चौधरी ने बुधवार को हत्या और लूट के इस मामले में आरोपी मेघाराम पुत्र दलाराम निवासी करणपुरा चौखला थाना नागाणा जिला बाड़मेर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

बता दें कि न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं 50,000 के अर्थदंड तथा धारा-392 के तहत 10 साल के कठोर कारावास और 20,000 अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त एक साल का कठोर कारावास भुगतना होगा।

अपर लोक अभियोजक सुरेशचंद्र मोदी ने बताया कि 13 अप्रैल 2022 को परिवादी भोमाराम ने थाना नागाणा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी कमला देवी (38 वर्ष) 10 अप्रैल को दवाई लाने बाड़मेर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान संदिग्ध मेघाराम पुत्र दलाराम को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने महिला की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने सरहद बांदरा में बबूल की झाड़ियों के पास शव बरामद किया। उस वक्त शव कंकाल में बदल चुका था।

पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। मामले की गहन जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा चालान प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 23 गवाहों के बयान, 87 दस्तावेज और 16 आर्टिकल पेश किए गए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोनों अपराधों में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

बदनामी का बदला लेने के लिए की थी हत्या

पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि मृतका कमला देवी आरोपी और उसके परिवार की बदनामी कर रही थी। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने महिला को ठिकाने लगाने की साजिश रची और कपड़े दिलाने के बहाने बुलाकर रास्ते में मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी जोधपुर मजदूरी पर चला गया था। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुरेशचंद्र मोदी ने की।

गला दबाकर की हत्या

जांच में सामने आया कि 10 अप्रैल 2022 को आरोपी मेघाराम, जो मृतका का रिश्ते में जेठूता (पति का चचेरा भाई) यानी महिला का देवर था, उसने कमला देवी को कपड़े दिलाने के बहाने बुलाया और बाइक पर बिठाकर बाड़मेर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में उत्तरलाई-बांदरा रोड पर बातचीत करने के बहाने उसे बाइक से उतारा और झाड़ियों के बीच ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी।

इसके बाद शव को जंगल में फेंक दिया। पुलिस की जांच के दौरान नौ दिन बाद शव बरामद किया गया, जो कंकाल में तब्दील हो चुका था। बाद में आरोपी ने हत्या के बाद मृतका का मोबाइल फोन जोधपुर में बेच दिया, जिससे पूरे मामले का खुलासा हुआ।

ये भी पढ़ें

दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत-पाक सीमा से बड़ी खबर, 3 KM तक आवाजाही पर लगा बैन, जारी हुए ये निर्देश
जयपुर
Delhi blasts

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2025 09:51 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Murder: बदनामी के बदले में देवर ने भाभी को दी खौफनाक मौत, कपड़े दिलाने के बहाने बुलाया और कर दी हत्या, झाड़ियों में फेंका शव

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गर्लफ्रेंड के नाज-नखरे उठाने के लिए बना तस्कर…खुमारी में खरीदी कई महंगी गाड़ियां, जानें कौन हैं राजस्थान का छठवीं पास स्मगलर

Barmer News
बाड़मेर

बकरियां चराते-चराते करने लगा हेरोइन तस्करी, पाकिस्तान से मंगवाता था माल, कोड वर्ड में होती थी बात, 8 तस्कर गिरफ्तार

Barmer Heroin smuggling
बाड़मेर

Rajasthan: राजस्थान में बॉर्डर के पास गरजे जगुआर और सुखोई, ‘महा-गजराज’ में हाईवे पर उतरे लड़ाकू विमान

Air Force Mahagajraj exercise
बाड़मेर

राजस्थान में ये बड़ी पेयजल परियोजना ठप, कई गांवों में पानी का संकट

Rajasthan
बाड़मेर

महिला मित्र की इस चाल से पकड़ा गया इनामी अपराधी, जैसलमेर पार्टी का प्लान कैंसिल करके मिलने आया था, ANTF ने दबोचा

बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.