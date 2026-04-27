Heatwave Alert : राजस्थान के इस जिले में गर्मी को लेकर अगले 48 घंटे भारी, अलर्ट जारी, एक्सपर्ट बोले- बरतें सावधानी

जिला अस्पताल अधीक्षक डॉ. हनुमान राम चौधरी ने बताया कि जिले में बढ़ते तापमान और भीषण लू की स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। मरीजों को राहत देने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। अस्पताल में लू की चपेट में आए मरीजों के लिए वार्ड में कूलर सहित अन्य प्रबंध किए हैं। अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी ठंडे पेयजल की व्यवस्था है। खराब कूलर और पंखों को सुधरवाया गया है। इमरजेंसी में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पिछले तीन दिनों से पारा 45 डिग्री से ज्यादा है, ऐसे में लोगों को भी सावधानी बरतनी चाहिए।