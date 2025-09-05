जुनून ऐसा कि राजस्थान के रेगिस्तान में उग आई हरियाली, लाखों पौधे लगाने वाले ‘पेड़ शिक्षक’ की जानें कहानी



हर साल बरसात के मौसम में वे गांवों में मुफ्त पौधे बांटते और खुद लगाते हैं। वे 50 से 60 पौधे लोगों को देकर उन्हें ‘ट्री फ्रेंड’ (पेड़ मित्र) बनाते हैं और जिम्मेदारी सौंपते हैं कि वे पौधों की देखभाल करें। उन्होंने फैमिली फॉरेस्ट्री (परिवारिक वानिकी) की अनोखी सोच दी है। इसमें हर परिवार को पेड़ों को अपने सदस्य की तरह अपनाने की प्रेरणा दी जाती है।