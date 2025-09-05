टीचर्स डे स्पेशल: सैनिक से शिक्षक बने रणजीत सारण, अनाथ बच्चों को नि:शुल्क तालीम, आवास और भोजन भी दे रहे

Teachers Day Special: नागौर: आठ साल भारतीय सेना में सैनिक के रूप में सेवा देने के बाद शिक्षक बने रणजीत सिंह सारण पिछले दो साल से अनाथ एवं जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिक्षक सारण ने कुछ वर्ष युवाओं को सेना की तैयारी करवाने के लिए शहर के जोधपुर रोड पर एकेडमी खोली, लेकिन कोरोना महामारी में जब कुछ बच्चों के अनाथ होने की जानकारी मिली तो उनको अपनी एकेडमी में रखकर नि:शुल्क शिक्षा के साथ आवास और भोजन की व्यवस्था खुद की ओर से की।