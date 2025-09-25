बाड़मेर में NSG कमांडो ने शराब कारोबारी पर नशे में किया था क्रूर हमला, सर्विस वेपन से काटा था हाथ-पैर, गुजरात से गिरफ्तार



बता दें कि आरोपी आज को बाड़मेर लाया जाएगा। घटना 17 सितंबर को जिले के सरणु इलाके में हुई थी। मामूली कहासुनी के बाद चंपालाल और उसके साथियों ने शराब कारोबारी खेताराम पर हमला किया था। चंपालाल ने खुरपानुमा हथियार से खेताराम के हाथ-पैर काट दिए थे। अत्यधिक खून बहने के कारण खेताराम की मौत हो गई। हमले में शराब कारोबारी का साथी हरलाल उर्फ हरखाराम और वीरेंद्र भी घायल हुए थे। इनमें हरलाल को जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया है।