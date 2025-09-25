Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बाड़मेर में NSG कमांडो ने शराब कारोबारी पर नशे में किया था क्रूर हमला, सर्विस वेपन से काटा था हाथ-पैर, गुजरात से गिरफ्तार

Barmer News: बाड़मेर जिले में सदर थाना क्षेत्र के सरणु गांव में आपसी रंजिश के चलते एक पक्ष के लोगों ने शराब कारोबारी समेत अन्य पर जानलेवा हमला किया था। हमले में कारोबारी की मौत हो गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी एनएसजी कमांडो को गिरफ्तार किया है।

बाड़मेर

Arvind Rao

Sep 25, 2025

Barmer Murder
मृतक शराब कारोबारी (फोटो- पत्रिका)

Barmer News: बाड़मेर जिले में एक शराब कारोबारी की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी, पूर्व NSG कमांडो चंपालाल को हिम्मतनगर (गुजरात) से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वारदात के सात दिन बाद उसे पकड़ा। जबकि बुधवार को चंपालाल के साथी मांगीलाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।


बता दें कि आरोपी आज को बाड़मेर लाया जाएगा। घटना 17 सितंबर को जिले के सरणु इलाके में हुई थी। मामूली कहासुनी के बाद चंपालाल और उसके साथियों ने शराब कारोबारी खेताराम पर हमला किया था। चंपालाल ने खुरपानुमा हथियार से खेताराम के हाथ-पैर काट दिए थे। अत्यधिक खून बहने के कारण खेताराम की मौत हो गई। हमले में शराब कारोबारी का साथी हरलाल उर्फ हरखाराम और वीरेंद्र भी घायल हुए थे। इनमें हरलाल को जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया है।


मामले में कुल सात आरोपी शामिल


पुलिस के अनुसार, चंपालाल के साथ कुल सात आरोपी इस मामले में शामिल हैं। घटना के समय आरोपी शराब पी रहे थे। एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि हत्या के पीछे कोई ठोस कारण सामने नहीं आया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि हरखाराम ने चंपालाल को गाली दी थी, जिससे वह गुस्से में आ गया और पास के पेट्रोल पंप से हथियार लेकर खेताराम और हरखाराम पर हमला कर दिया।


परिजनों ने दिया था धरना


हत्या के बाद कारोबारी के परिवार ने अस्पताल के बाहर धरना दिया और शव लेने से इनकार किया था। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद परिवार ने शव ग्रहण किया। एसपी ने यह भी बताया कि चंपालाल 31 जुलाई को NSG से रिलीव किया गया था। जब टीम को मानेसर एनएसजी भेजा गया, तो अधिकारियों ने उसके आचरण को ठीक नहीं पाया और उसे रिलीव कर दिया।


इस मामले की जांच जारी है और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यह वारदात जिले में सनसनी मचाने वाली है और स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है।

