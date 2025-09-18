बाड़मेर की गरमाती सियासत: बयानबाजी और नेताओं की नूराकुश्ती से जैसलमेर-जोधपुर तक हलचल



पचपदरा के पास में सांभर ग्राम पंचायत को घेरने को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधि पूरी तैयारी में हैं। इसमें पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, बायतु से बालाराम मूढ़ और कैलाश चौधरी भी हैं। हरीश चौधरी सांभर ग्राम पंचायत से रिफाइनरी की वजह से लगातार जुड़े हैं। ऐसे में उन्होंने अब इन सब नेताओं को एक मंच से कहा है कि वे अपनी-अपनी ग्राम पंचायत में विवादों को सुलझाए, सांभर में क्यों आ रहे हैं।