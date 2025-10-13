बाड़मेर: लाइट के स्विच बोर्ड में चार्जर लगाते समय उंगली पिन में घुसी, करंट लगने से 13 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

भावना (फोटो- पत्रिका)
बाड़मेर: रीको थाना क्षेत्र के गायत्री नगर में रविवार को मोबाइल का चार्जर लगाते हुए करंट की चपेट में आने से गंभीर घायल एक बालिका की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे परिजनों ने तुरंत बाड़मेर हॉस्पिटल पहुंचाया था।
पुलिस के अनुसार, गायत्री नगर में घर में अकेली 13 वर्षीय भावना पुत्री विक्रम माली मोबाइल का चार्जर लगाते समय करंट की चपेट में आ गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे परिजनों ने तुरंत बाड़मेर हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तीन घंटे के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, भावना अपने माता-पिता के खेत में जाने के समय मगरा गांव स्थित घर में अकेली थी। बच्ची ने चार्जर लाइट के स्विच बोर्ड में लगाने का प्रयास किया, तभी उसकी उंगली स्विच के पिन में चली गई और करंट का झटका लगा। इससे वह फर्श पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
