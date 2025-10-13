बाड़मेर: लाइट के स्विच बोर्ड में चार्जर लगाते समय उंगली पिन में घुसी, करंट लगने से 13 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत



पुलिस के अनुसार, भावना अपने माता-पिता के खेत में जाने के समय मगरा गांव स्थित घर में अकेली थी। बच्ची ने चार्जर लाइट के स्विच बोर्ड में लगाने का प्रयास किया, तभी उसकी उंगली स्विच के पिन में चली गई और करंट का झटका लगा। इससे वह फर्श पर गिर गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।