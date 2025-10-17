RAS Result: हादसे में मिट गई हाथों की लकीर, हीर सिंह ने हौसले से बदल दी तकदीर…पहले प्रयास में RAS एग्जाम क्लियर किए



हादसे के तीन साल के संघर्ष के बाद 2023 में हीर सिंह तृतीय श्रेणी शिक्षक बन गया। उसने यहीं पर अपने जीवन के संघर्ष को विराम नहीं दिया। आरएएस भर्ती 2023 के लिए आवेदन कर फिर से नई तैयारी शुरू कर दी। पहले ही प्रयास में हीर सिंह ने आरएएस भर्ती के सभी चरण सफलता से पार कर सफलता हासिल की।