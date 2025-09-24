बाड़मेर की रामलीला: राम से रावण बने खेमीचंद, नरसिंह का दमदार अभिनय देखकर दंग रह जाएंगे आप



वहीं नरसिंह राठौड़ भी अपने रावण के किरदार के चलते लंकेश नाम से जाने जाते हैं। 40 साल तक नरसिंह राठौड़ ने रावण का किरदार निभाया है। रामलीला मंचन के दौरान रावण के दरबार का सभी को इंतजार रहता है। रावण दरबार सजते ही एक ही आवाज आती है…हम लंकेश हैं।