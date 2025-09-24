रामलीला में किरदार निभाया तो नाम पड़ गया ‘रावण सरकार’, डाक से पत्र भी इस नाम से आ रहे, जानें कौन हैं विनोद चोटिया



सांस्कृतिक कला केंद्र के तत्वावधान में आयोजित रामलीला में विनोद चोटिया लगातार 41 साल से रावण का जीवंत अभिनय कर रहे हैं। उनकी हृष्ट-पुष्ट काया, तेज आवाज और संवादों की पकड़ ने उन्हें अलग ही पहचान दी है। ग्रामीण कहते हैं कि गांव में कोई पूछ ले कि रावण का घर कहां है? तो लोग सीधे चोटिया का घर दिखा देते हैं।