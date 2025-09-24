Patrika LogoSwitch to English

रामलीला में किरदार निभाया तो नाम पड़ गया ‘रावण सरकार’, डाक से पत्र भी इस नाम से आ रहे, जानें कौन हैं विनोद चोटिया

Mukundgarh ki Ramleela: झुंझुनूं में चूड़ी अजीतगढ़ गांव की रामलीला में 75 वर्षीय विनोद चोटिया 41 वर्षों से रावण की भूमिका निभा रहे हैं। उनके दमदार अभिनय और ‘जयशंकर की’ अभिवादन ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया कि लोग उन्हें अब ‘रावण सरकार’ के नाम से जानते हैं।

झुंझुनू

Arvind Rao

Sep 24, 2025

Mukundgarh ki Ramleela: मुकुंदगढ़ (झुंझुनूं): राजस्थान के झुंझुनूं जिले के चूड़ी अजीतगढ़ गांव की रामलीला में लंकेश का किरदार निभाने वाले 75 वर्षीय विनोद चोटिया का नाम ‘रावण सरकार’ पड़ गया है। जब चोटिया रावण की वेशभूषा में रामलीला के मंच पर उतरते हैं तो पंडाल में तालियां गूंज उठती हैं।


बता दें कि वे दर्शकों का अभिवादन ‘जयशंकर की’ बोलकर करते हैं। उनके दमदार अभिनय ने उन्हें इतना लोकप्रिय बना दिया है कि लोग अब उन्हें रावण सरकार के नाम से ही जानने लगे हैं। यहां तक कि कई बार उनके पते पर ‘रावण सरकार’ लिखे खत भी पहुंच चुके हैं।

41 साल से निभा रहे हैं किरदार


सांस्कृतिक कला केंद्र के तत्वावधान में आयोजित रामलीला में विनोद चोटिया लगातार 41 साल से रावण का जीवंत अभिनय कर रहे हैं। उनकी हृष्ट-पुष्ट काया, तेज आवाज और संवादों की पकड़ ने उन्हें अलग ही पहचान दी है। ग्रामीण कहते हैं कि गांव में कोई पूछ ले कि रावण का घर कहां है? तो लोग सीधे चोटिया का घर दिखा देते हैं।


नौकरी से छुट्टी लेकर करते रहे मंचन


चोटिया गुजरात हैवी केमिकल्स में डिस्पैच इंचार्ज रह चुके हैं। वे बताते हैं कि हर साल वे नौकरी से छुट्टी लेकर गांव लौटते और रावण का किरदार निभाते थे। अब गांव में रहकर भी उसी समर्पण से अभिनय कर रहे हैं। उनका कहना है कि रामलीला के कलाकारों के लिए मंचन आस्था ही नहीं, बल्कि जुनून भी है।

24 Sept 2025 09:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / रामलीला में किरदार निभाया तो नाम पड़ गया ‘रावण सरकार’, डाक से पत्र भी इस नाम से आ रहे, जानें कौन हैं विनोद चोटिया

