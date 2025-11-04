Road Accident: बहन को परीक्षा दिलाने निकला था भाई, हादसे ने हमेशा के लिए कर दिया जुदा, जिंदगी-मौत के बीच जूझ रही ‘खम्मा’

सड़क हादसे में भाई की मौत और बहन की हालत गंभीर (पत्रिका सांकेतिक तस्वीर)
Road Accident: बाड़मेर: सोमवार सुबह मेगा हाइवे पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा एक परिवार की खुशियां लील गया। बाड़मेर जिले के धंधलावाश गांव के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 20 वर्षीय अर्जुनराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी 18 वर्षीय बहन खम्मा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई।
बता दें कि अर्जुनराम अपनी बहन को मीरा मेमोरियल कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की प्रैक्टिकल परीक्षा दिलाने जा रहा था। रास्ते में लूणी नदी से अवैध रूप से बजरी लेकर आ रहा ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक गलत दिशा से हाइवे पर आ गया और बाइक से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे।
घटना के बाद आसपास के ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और दोनों को निजी वाहन से गुड़ामालानी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सांचौर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही अर्जुनराम ने दम तोड़ दिया। बहन खम्मा की हालत गंभीर होने पर उसे पालेनपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
थाना प्रभारी मनोहरलाल विश्नोई ने बताया कि ट्रैक्टर गलत दिशा से आ रहा था और बजरी भरकर जा रहा था। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अर्जुनराम की मौत से गांव में शोक की लहर है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
