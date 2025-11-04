Road Accident: बहन को परीक्षा दिलाने निकला था भाई, हादसे ने हमेशा के लिए कर दिया जुदा, जिंदगी-मौत के बीच जूझ रही ‘खम्मा’



बता दें कि अर्जुनराम अपनी बहन को मीरा मेमोरियल कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की प्रैक्टिकल परीक्षा दिलाने जा रहा था। रास्ते में लूणी नदी से अवैध रूप से बजरी लेकर आ रहा ट्रैक्टर-ट्रॉली अचानक गलत दिशा से हाइवे पर आ गया और बाइक से सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे।