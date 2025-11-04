Jaipur Harmada Accident: ‘2 छोटे-छोटे बच्चों का क्या होगा’, दुकान खुली छोड़ भागे पिता की रुलाई, ‘हमें तो बस फोन पर पता चला…’

Jaipur Harmada Accident: जयपुर: हरमाड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे में मारे गए लोगों के घरों में मातम पसरा है, हर आंख नम है। मृतक विनोद के पिता रामप्रसाद की रुलाई थमने का नाम नहीं ले रही थी। वह बार-बार बस इतना ही कह पाए, विनोद परचून की दुकान करता था… स्कूटी लेकर निकला ही था…।