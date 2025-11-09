बाड़मेर: जज्बा जागा और हटा दिया 30 फीट ऊंचा और 200 फीट लंबा टीला, बच्चों को मिला खेलने का हक

विद्यालय स्टॉफ और ग्रामीणों ने 15 अगस्त के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत करवाया। आकली ग्राम पंचायत के प्रशासक भूर सिंह राठौड़ और जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी के प्रयासों से जिला परिषद ने बजट आवंटन किया। इसके बाद समतलीकरण कार्य शुरू किया गया। इस कार्य में तीन जेसीबी मशीन और 6-7 ट्रैक्टर दिन-रात काम कर रहे हैं।