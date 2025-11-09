Rajasthan: सच्चे साथ की मिसाल: बेमिसाल 70 साल लेकिन चार घंटे भी नहीं सह सके जुदाई; पत्नी की मौत के बाद पति ने भी छोड़ी दुनिया

राजस्थान में थार की तपती धरती पर कभी-कभी ऐसे प्रसंग जन्म लेते हैं, जो प्रेम की परिभाषा को भी नया अर्थ दे जाते हैं।

ऐसी ही एक घटना बाड़मेर जिले के महाबार गांव में हुई। जहां एक बुजुर्ग दंपती की साथ-साथ विदाई ने पूरे गांव को भावुक कर दिया। 89 वर्षीय हीरो देवी का शुक्रवार शाम निधन हो गया। निधन के बाद परिजन अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे थे तभी महज चार घंटे बाद हीरो देवी के 90 वर्षीय पति जुगताराम ने भी संसार को अलविदा कह दिया। परिजनों ने अगले दिन शनिवार को दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया।