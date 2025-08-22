बाड़मेर में हैवानियत! शिक्षक ने 8-10 बच्चों को गर्म सरिए से दागा, 1 बच्चा खून से लथपथ, आरोपी टीचर गिरफ्तार



पुलिस के अनुसार, छात्रावास के कुछ बच्चे रात को नींद में बिस्तर में ही पेशाब कर देते थे। शिक्षक नारायणगिरी ने मंगलवार को उन बच्चों को लोहे के गर्म सरिए से दाग दिया। एक बच्चा खून से लथपथ हो भागकर घर पहुंच गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और हंगामा किया।