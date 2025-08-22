बाड़मेर में हैवानियत! शिक्षक ने 8-10 बच्चों को गर्म सरिए से दागा, 1 बच्चा खून से लथपथ, आरोपी टीचर गिरफ्तार

Barmer News: बाड़मेर जिले के हरपालेश्वार महादेव मंदिर परिसर में संचालित छात्रावास में बच्चों के साथ मारपीट और गर्म सरिए से दागने का मामला सामने आया है। सेड़वा थाना पुलिस ने संस्थान के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, छात्रावास के कुछ बच्चे रात को नींद में बिस्तर में ही पेशाब कर देते थे। शिक्षक नारायणगिरी ने मंगलवार को उन बच्चों को लोहे के गर्म सरिए से दाग दिया। एक बच्चा खून से लथपथ हो भागकर घर पहुंच गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और हंगामा किया।
घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक नारायणगिरी को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही पीड़ित बच्चों के परिजन की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मारपीट व बच्चों को प्रताड़ना देने का मामला दर्ज किया है।
आरोप है कि हॉस्टल में आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला शिक्षक नारायणगिरी बच्चों को सरिए से दागता था। ऐसे करीब 8-10 बच्चे टॉर्चर के शिकार हुए हैं। पुलिस ने आरोपी नारायणगिरी, जो भरतपुर का रहने वाला है, को हिरासत में ले लिया था। अब आरोप सिद्ध होने पर गिरफ्तार कर लिया है।
स्थानीय सरपंच मोहनलाल ने बताया था, आरोपी के खिलाफ पहले भी शिकायतें आई थीं, लेकिन ट्रस्ट की बदनामी के डर से मामले दबा दिए गए। अब फिर बच्चों पर अमानवीय कृत्य किया गया है।
हरपालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण साल 2008 में हुआ था और साल 2022 में यहां आवासीय छात्रावास शुरू किया गया था। इस हॉस्टल में 25 बच्चे पढ़ते हैं, जो घुमंतु, आदिवासी, अनाथ और गरीब परिवारों से आते हैं। बच्चों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है।