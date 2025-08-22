Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बाड़मेर

बाड़मेर में हैवानियत! शिक्षक ने 8-10 बच्चों को गर्म सरिए से दागा, 1 बच्चा खून से लथपथ, आरोपी टीचर गिरफ्तार

राजस्थान के बाड़मेर जिले में हॉस्टल के बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिक्षक पर आरोप है कि नींद में पेशाब करने वाले बच्चों को गर्म सरिए से दाग देता था।

बाड़मेर

Arvind Rao

Aug 22, 2025

Barmer Teacher arrested
Barmer Teacher arrested (Patrika and AI Photo)

Barmer News: बाड़मेर जिले के हरपालेश्वार महादेव मंदिर परिसर में संचालित छात्रावास में बच्चों के साथ मारपीट और गर्म सरिए से दागने का मामला सामने आया है। सेड़वा थाना पुलिस ने संस्थान के एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है।


पुलिस के अनुसार, छात्रावास के कुछ बच्चे रात को नींद में बिस्तर में ही पेशाब कर देते थे। शिक्षक नारायणगिरी ने मंगलवार को उन बच्चों को लोहे के गर्म सरिए से दाग दिया। एक बच्चा खून से लथपथ हो भागकर घर पहुंच गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए और हंगामा किया।

ये भी पढ़ें

बाड़मेर में हॉस्टल का खौफनाक सच, नींद में टॉयलेट करने पर बच्चों को गर्म सरिए से दागा, खून से लथपथ भागे बच्चे
बाड़मेर
Barmer hostel news


घटना का वीडियो आया सामने


घटना का वीडियो भी वायरल हुआ। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षक नारायणगिरी को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया। साथ ही पीड़ित बच्चों के परिजन की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मारपीट व बच्चों को प्रताड़ना देने का मामला दर्ज किया है।


इतने बच्चे हुए टॉर्चर के शिकार


आरोप है कि हॉस्टल में आध्यात्मिक शिक्षा देने वाला शिक्षक नारायणगिरी बच्चों को सरिए से दागता था। ऐसे करीब 8-10 बच्चे टॉर्चर के शिकार हुए हैं। पुलिस ने आरोपी नारायणगिरी, जो भरतपुर का रहने वाला है, को हिरासत में ले लिया था। अब आरोप सिद्ध होने पर गिरफ्तार कर लिया है।


पहले भी आई थी शिकायत


स्थानीय सरपंच मोहनलाल ने बताया था, आरोपी के खिलाफ पहले भी शिकायतें आई थीं, लेकिन ट्रस्ट की बदनामी के डर से मामले दबा दिए गए। अब फिर बच्चों पर अमानवीय कृत्य किया गया है।

साल 2008 में बना था हॉस्टल


हरपालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण साल 2008 में हुआ था और साल 2022 में यहां आवासीय छात्रावास शुरू किया गया था। इस हॉस्टल में 25 बच्चे पढ़ते हैं, जो घुमंतु, आदिवासी, अनाथ और गरीब परिवारों से आते हैं। बच्चों को गुरुकुल पद्धति से शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में जहां एक साथ 11 लोगों की हुई मौत, वो हाईवे अब बनेगा फोरलेन; DPR तैयार करने के आदेश जारी
दौसा
Manoharpur-Dausa National Highway

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 08:39 am

Published on:

22 Aug 2025 08:38 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बाड़मेर में हैवानियत! शिक्षक ने 8-10 बच्चों को गर्म सरिए से दागा, 1 बच्चा खून से लथपथ, आरोपी टीचर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.