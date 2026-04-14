राजस्थान में रूह कंपा देने वाली वारदात: आंखें बाहर, खून से लथपथ चेहरा और शरीर पर गंभीर चोटें, खौफनाक मर्डर से दहला इलाका

मामले में पारसराम पुत्र राणाराम भील, निवासी खेड़ा खिंदावड़ा कुशीप ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका छोटा भाई मोहनराम पुत्र राणाराम रविवार को सुबह करीब 11 बजे अपनी माताजी के साथ बाइक से सिवाना के लिए निकला था। दोपहर करीब 1 बजे उसने माताजी को सिवाना छोड़कर पेट्रोल भरवाने की बात कही, जिसके बाद वह न तो घर लौटा और न ही उसका फोन लगा।