जसवंत सिंह को हराकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए थे कर्नल सोनाराम चौधरी, कांग्रेस-भाजपा दोनों में रहे, जानिए राजनीतिक सफर

Colonel Sonaram Chaudhary: कद्दावर जाट नेता व पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का बुधवार देर रात दिल्ली में निधन हो गया। कर्नल सोनाराम चार बार लोकसभा सांसद रहे और एक बार विधानसभा का चुनाव जीता। वे जाट समुदाय के बीच मजबूत प्रभाव रखते थे और जाट आरक्षण आंदोलन में सक्रिय रहे। कर्नल की नौकरी छोड़ वे राजनीति में आए थे।