निकाय चुनावों की दुंदुभि बजी, समस्याओं के चक्रव्यूह में आमजन, जनता मांगे बुनियादी सुविधाओं का ठोस रोडमैप

बाड़मेर. सीमावर्ती जिले बाड़मेर में निकाय चुनावों की औपचारिक घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चाय की थड़ियों से लेकर चौपालों तक केवल एक ही चर्चा है ‘इस बार शहर की कमान किसके हाथ होगी’। हर बार विकास की बड़ी-बड़ी घोषणाओं और दावों के बावजूद धरातल पर आम नागरिक आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जर्जर सड़कें, सीवर का उफान, मानसून में तालाब बनती सड़कें, और बिजली, पेयजल व सफाई जैसी समस्याएं कई वार्डों की स्थायी नियति बन चुकी हैं। इस बार बाड़मेर की जनता महज खोखले वादों पर मुहर लगाने के मूड में नहीं है। मतदाता प्रत्याशियों से हर मुद्दे पर बिंदुवार जवाब और क्रियान्वयन का स्पष्ट रोडमैप मांगेंगे।