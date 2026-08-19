Ground Report: बाड़मेर में रोज 50 बच्चे धोरों को पार कर पहुंचते स्कूल, प्रशासन बेखबर या दबंगों का खौफ?

सिणधरी (बालोतरा): आडेल पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत भाभूनगर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय वागाबेरी तक जाने वाले सरकारी जमीन के रास्ते पर अतिक्रमणकारियों की ओर से तारबंदी कर रास्ता बंद कर दिया है। इसके चलते विद्यालय में अध्ययनरत 50 से अधिक विद्यार्थियों को दो बड़े रेतीले धोरों को पार कर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। छुट्टी के समय भीषण गर्मी में बच्चों को धोरों पर चढ़कर गुजरने में परेशानी होती है।