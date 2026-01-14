बाड़मेर-बालोतरा का भूगोल बदलने का विरोध, जनआक्रोश रैली में कांग्रेस का ऐलान, सरकार आने पर पलट देंगे फैसला

इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने हेमाराम चौधरी से आग्रह किया कि भाजपा सरकार तानाशाही पर उतरी हुई है, इसलिए गुड़ामालानी की जनता के साथ धरने को यहीं समाप्त कर दिया जाए। देर शाम हेमाराम चौधरी ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। नेताओं ने कहा कि 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने पर इस फैसले को पलटकर धोरीमन्ना और गुड़ामालानी को पुनः बाड़मेर में शामिल किया जाएगा।