Politics: ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता

Sachin Pilot Statement: जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वोट चोरी के मुद्दे पर तीखा बयान दिया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और लोकतंत्र में वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता।