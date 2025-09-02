Politics: ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता

Sachin Pilot Statement: जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वोट चोरी के मुद्दे पर तीखा बयान दिया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और लोकतंत्र में वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता।
पायलट ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का वोट उसकी आवाज है और इसे छीनना पूरे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।
एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने इस अवसर पर कहा कि दलित, वंचित और आदिवासी वर्ग के लोग निजी स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते। इसके बावजूद राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार और समाज के पिछड़े वर्गों के विकास के लिए गंभीर चुनौती है।
प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने एससी वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर काम किए हैं। यही वजह है कि यह समाज हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना पार्टी की प्राथमिकता है।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी वोट चोरी के मुद्दे को छोटा नहीं बताया और कहा कि देश में कई बार वोट चोरी कर सरकारें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पर सचिन पायलट पहले भी अपनी चिंता और नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं।
इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों के अलावा, स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और पार्टी के लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय के संदेश को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।