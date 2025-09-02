Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Politics: ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता

Sachin Pilot Statement: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। लोकतंत्र में वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 02, 2025

Sachin Pilot Statement
Sachin Pilot Statement (Patrika Photo)

Sachin Pilot Statement: जयपुर: कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस के एससी विभाग की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ममता भूपेश के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में वोट चोरी के मुद्दे पर तीखा बयान दिया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार यह संदेश दे रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और लोकतंत्र में वोट का अधिकार छीनने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता।


पायलट ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह मुद्दा केवल राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक का वोट उसकी आवाज है और इसे छीनना पूरे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करना है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शन पर FIR, किस फिल्म को लेकर हुआ विवाद? जानिए पूरी खबर
बीकानेर
Sanjay Leela Bhansali


राजेंद्र पाल गौतम क्या बोले


एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम ने इस अवसर पर कहा कि दलित, वंचित और आदिवासी वर्ग के लोग निजी स्कूलों का खर्च नहीं उठा सकते। इसके बावजूद राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी स्कूल लगातार बंद किए जा रहे हैं, जो शिक्षा के अधिकार और समाज के पिछड़े वर्गों के विकास के लिए गंभीर चुनौती है।


डोटासरा क्या बोले


प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने एससी वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर काम किए हैं। यही वजह है कि यह समाज हमेशा से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समान अवसर प्रदान करना पार्टी की प्राथमिकता है।


टीकाराम जूली ने क्या कहा


नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी वोट चोरी के मुद्दे को छोटा नहीं बताया और कहा कि देश में कई बार वोट चोरी कर सरकारें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पर सचिन पायलट पहले भी अपनी चिंता और नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं।


इस कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों के अलावा, स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया और पार्टी के लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय के संदेश को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में राजकीय सेवा के कर्मचारियों को बड़ा झटका, पूर्व सेवा के वेतन संरक्षण पर रोक, जानें वित्त विभाग का फैसला
जयपुर
Rajasthan Finance Department

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Sept 2025 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Politics: ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले- इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट