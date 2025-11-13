Barmer: घर मिलने आई महिला मित्र ने युवक को बेहोश करके दिया इतना बड़ा धोखा, शादी में एक्सचेंज हुए थे नंबर, व्हाट्सएप पर करती थी चैट

कोतवाली थाना उपनिरीक्षक लिच्छाराम ने बताया कि पीड़ित सवाईराम पुत्र गोमदाराम निवासी बिशाला हाल गायत्री चौक, नाइयों का वास, बाड़मेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक महिला उसके घर आई और उसे विषाक्त पेय पदार्थ पिलाया जिससे वह बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने देखा कि घर की अलमारी में रखे लगभग 20 तोला सोने के जेवरात गायब थे। पीड़ित ने बताया कि उसका महिला से व्हाट्सएप पर संपर्क था।