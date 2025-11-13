Barmer: घर मिलने आई महिला मित्र ने युवक को बेहोश करके दिया इतना बड़ा धोखा, शादी में एक्सचेंज हुए थे नंबर, व्हाट्सएप पर करती थी चैट

सीसीटीवी फुटजे में आरोपी महिला और अस्पताल में भर्ती पीड़ित (फोटो: पत्रिका)
Female Friend Stole 20 Tola Gold: बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री चौक पर बुधवार को एक महिला ने युवक को विषाक्त पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और घर में रखे करीब 20 तोला सोने के आभूषण लेकर फरार हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पीड़ित की हालत स्थिर बताई जा रही है।
कोतवाली थाना उपनिरीक्षक लिच्छाराम ने बताया कि पीड़ित सवाईराम पुत्र गोमदाराम निवासी बिशाला हाल गायत्री चौक, नाइयों का वास, बाड़मेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक महिला उसके घर आई और उसे विषाक्त पेय पदार्थ पिलाया जिससे वह बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने देखा कि घर की अलमारी में रखे लगभग 20 तोला सोने के जेवरात गायब थे। पीड़ित ने बताया कि उसका महिला से व्हाट्सएप पर संपर्क था।
बुधवार को महिला बाड़मेर पहुंची और सवाईराम से मिलने के लिए घर आई। नाश्ता करने के दौरान उसने पेय पदार्थ में नशा मिलाकर पिला दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी महिला का सुराग लगाया जा सके।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़ित युवक और महिला का परिचय एक शादी समारोह में हुआ था जिसके बाद दोनों में संपर्क बना रहा। आरोपी महिला इसी परिचय का फायदा उठाकर घर पहुंची और योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग