Barmer: घर मिलने आई महिला मित्र ने युवक को बेहोश करके दिया इतना बड़ा धोखा, शादी में एक्सचेंज हुए थे नंबर, व्हाट्सएप पर करती थी चैट

Rajasthan News: बाड़मेर में एक महिला मित्र ने युवक को विषाक्त पेय पिलाकर बेहोश किया और घर में रखे लगभग 20 तोले सोने के आभूषण लेकर फरार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

बाड़मेर

image

Akshita Deora

Nov 13, 2025

सीसीटीवी फुटजे में आरोपी महिला और अस्पताल में भर्ती पीड़ित (फोटो: पत्रिका)

Female Friend Stole 20 Tola Gold: बाड़मेर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गायत्री चौक पर बुधवार को एक महिला ने युवक को विषाक्त पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और घर में रखे करीब 20 तोला सोने के आभूषण लेकर फरार हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पीड़ित की हालत स्थिर बताई जा रही है।

कोतवाली थाना उपनिरीक्षक लिच्छाराम ने बताया कि पीड़ित सवाईराम पुत्र गोमदाराम निवासी बिशाला हाल गायत्री चौक, नाइयों का वास, बाड़मेर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि एक महिला उसके घर आई और उसे विषाक्त पेय पदार्थ पिलाया जिससे वह बेहोश हो गया। होश में आने पर उसने देखा कि घर की अलमारी में रखे लगभग 20 तोला सोने के जेवरात गायब थे। पीड़ित ने बताया कि उसका महिला से व्हाट्सएप पर संपर्क था।

बुधवार को महिला बाड़मेर पहुंची और सवाईराम से मिलने के लिए घर आई। नाश्ता करने के दौरान उसने पेय पदार्थ में नशा मिलाकर पिला दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी महिला का सुराग लगाया जा सके।

शादी में हुआ था परिचय

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीड़ित युवक और महिला का परिचय एक शादी समारोह में हुआ था जिसके बाद दोनों में संपर्क बना रहा। आरोपी महिला इसी परिचय का फायदा उठाकर घर पहुंची और योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया।

