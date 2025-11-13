Spa Center Raid: जोधपुर के स्पा सेंटर में मिली थाइलैंड की 10 महिलाओं के मामले में लिया ये एक्शन, मचा हड़कंप

उप निरीक्षक विश्राम मीणा ने बताया कि गत नौ नवबर को 9वीं पाल रोड पर वन मोर स्पा सेंटर में दबिश दी गई थी। तलाशी में थाइलैंड की दस महिलाएं मिली थी। जांच में सामने आया कि इन विदेशी महिलाओं को स्पा सेंटर में ठहराने के संबंध में स्पा सेंटर संचालक की ओर से एफआरओ को सूचना नहीं दी गई थी। न ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व सी-फॉर्म भरा गया था।