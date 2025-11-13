Spa Center Raid: जोधपुर के स्पा सेंटर में मिली थाइलैंड की 10 महिलाओं के मामले में लिया ये एक्शन, मचा हड़कंप

Stir After Police Raid: जोधपुर के सरदारपुरा थानान्तर्गत 9वीं पाल रोड पर स्पा सेंटर में थाइलैंड की दस महिलाओं के नियमों की पालना किए बगैर ठहरने के संबंध में संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है।
उप निरीक्षक विश्राम मीणा ने बताया कि गत नौ नवबर को 9वीं पाल रोड पर वन मोर स्पा सेंटर में दबिश दी गई थी। तलाशी में थाइलैंड की दस महिलाएं मिली थी। जांच में सामने आया कि इन विदेशी महिलाओं को स्पा सेंटर में ठहराने के संबंध में स्पा सेंटर संचालक की ओर से एफआरओ को सूचना नहीं दी गई थी। न ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व सी-फॉर्म भरा गया था।
इस संबंध में पुलिस की सूचना के बाद सीआइडी एसएसबी के निरीक्षक मोहनदास ने मूलत: बागोड़ा हाल पाल रोड पर श्याम नगर निवासी स्पा सेंटर संचालक अनिल कुमार के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराई।
गौरतलब है कि पुलिस ने वन मोर व 4वीं पाल रोड पर हाइड अवे नामक स्पा सेंटर पर छापे मारकर दस विदेशी और आठ स्थानीय युवतियों को पकड़ा था। जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। स्पा सेंटर संचालक अनिल और रवि को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया था।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग